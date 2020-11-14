OnePlus تبدأ رسميًا بإصدار تحديث OxygenOS 11.0.4.5 للهاتف OnePlus 8T، ويجلب معه عدة تحسينات وإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 8T. هذا التحديث يحمل البنية رقم OxygenOS 11.0.4.5، وهو متوفر حاليًا في الهند وسيصل إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم في المستقبل القريب. كالمعتاد، هذا التحديث وصل الآن إلى عدد محدود من المستخدمين، ولكن من المفترض أن يصل لعدد أكبر من المستخدمين في غضون أيام قليلة.

تحديث OxygenOS 11.0.4.5 للهاتف OnePlus 8T يقوم بإصلاح ما لا يقل عن 11 خللاً في نظام التشغيل للهاتف. وعلاوة على ذلك، فهو يعمل على تحسين إستقرار المكالمات، وتحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة، وتحسين آلية عدم إحتساب اللمسات العرضية، فضلا عن تحسين السلاسة في الألعاب، وتجربة التصوير في تطبيق الكاميرا وتعزيز إستقراره، وتحسين الإتصالات الخلوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح مشكلة تتعلق بإنقطاع الشبكة أثناء ممارسة الألعاب، وتم إصلاح مشكلة أخرى تمنع تشغيل NFC في ظل ظروف معينة، فضلا عن المشكلة التي تجعل شريط الحالة يحوم في الوضع الأفقي. وأخيرًا، تم تحسين تجربة إستخدام Alert Slider من خلال ظهور رسائل أثناء التبديل بين أوضاعه.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.