تكنولوجيا: جوجل تكشف عن بعض من مواصفات هاتف GALAXY A42 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تكشف عن مواصفات هاتف GALAXY A42 5G المرتقب من سامسونج، حيث كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من جوجل عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

كانت شركة سامسونج قد أكدت خلال شهر أكتوبر على خططها لإطلاق هاتف 5G منخفض التكلفة بعنوان GALAXY A42 5G، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن الكثير من مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف GALAXY A42 5G ينطلق قريباً بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 15 W.

واليوم تأتي تسريبات جديدة عبر منصة Google Play لتكشف عن المعالج الذي يدعم هاتف GALAXY A42 5G، حيث ينطلق الهاتف قريباً بمعالج Snapdragon 750G، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بجودة عرض HD بلس، وأبعاد 20:9، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 370 يورو أو 438 دولار.

المواصفات المتوقعة لهاتف GALAXY A42 5G

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تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف GALAXY A42 5G ينطلق بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما يدعم الهاتف معالج ثماني الأنوية يضم مودم 5G، كما يأتي بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يتوفر بسعة تخزين 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

ويضم نتوء القطرة كاميرة بدقة 20 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/2.2، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

أيضاً يضم هاتف GALAXY A42 5G بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.1.

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