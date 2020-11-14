تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن دفع التحديثات الإختيارية لنظام WINDOWS 10 حتى نهاية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن عملاق البرمجيات تخطط للتوقف رسمياً عن دفع تحديثات إختيارية جديدة لنظام WINDOWS 10 حتى نهاية عام 2020، على أن تستمر الشركة في إطلاق تحديثات الحماية.

تطلق شركة مايكروسوفت التحديثات الإختيارية لنظام WINDOWS 10 التي تعرف بC، وD في الأسبوع الثالث والرابع شهرياً، حيث تستهدق هذه التحديثات بعض الوظائف الخاصة بالنظام غالباً.

وتشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت إتخذت القرار بإطلاق الحد الأدنى من التحديثات نتيجة لبدء فترة العطلات الخاصة بنهاية هذا العام، لذا تستمر مايكروسوفت في خفض أنشطة التحديثات، كما أن التداعيات التي تترتب على إنتشار COVID-19 ستدفع مايكروسوفت إلى تأخير التحديثات لمدة شهر ونصف تقريباً.

Advertisements

من جانب أخر كانت مايكروسوفت قد بدأت بتعليق دفع التحديثات الجديدة خلال الربيع نتيجة أيضاً لإنتشار فيروس COVID-19 في الولايات المتحدة، كما أكدت الشركة على أن إيقاف أنشطة التحديثات لن يؤثر على الأجهزة.

كما تعمل مايكروسوفت على نظام WINDOWS 10X الذي يأتي بديل لدعم أجهزة ARM بآداء أفضل، حيث يتميز النظام بسعة أقل، ومن المتوقع أن ينطلق النظام في شهر ديسمبر.

المصدر

اعلان





