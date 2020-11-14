تكنولوجيا: VIVO تطلق هاتف VIVO Y12S بكاميرة مزدوجة وبطارية 5000 mAh وسعر 142 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت VIVO رسمياً عن هاتفها منخفض التكلفة VIVO Y12S الذي ينطلق بمعالج MediaTek Helio P35، ويتوفر بسعر 142 دولار.

يتميز هاتف VIVO Y12S بشاشة IPS بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 20:9، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتدعم VIVO هذا الإصدار برقاقة معالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة microSD.

أيضاً يضم VIVO Y12S كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

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كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 10W، وينطلق هاتف VIVO Y12S بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة FunTouch OS 11.

هاتف VIVO Y12S يتميز بقياسات 164.41 في 76.32 في 7.41مم، كما ينطلق بوزن 191 جرام، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود بسعر 142 دولار.

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