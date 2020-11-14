Messenger و Instagram يحصلان على ميزة Vanish Mode داخل المحادثات

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عشرة أيام، حصل تطبيق WhatsApp على ميزة الرسائل الذاتية التدمير، والآن قررت الفيسبوك جلب هذه الميزة إلى تطبيقين آخرين. سيحصل كل من Facebook Messenger و Instagram على وضع Vanish Mode الذي سيحذف الرسائل بمجرد إغلاق نافذة المحادثة.

وضع Vanish Mode يجري تفعيله عن طريق السحب من أسفل المحادثة. بمجرد إرسال الرسالة، ستبقى على الشاشة حتى يتم إغلاقها أو الإنتقال إلى تطبيق آخر. بطبيعة الحال، يمكنك دائمًا أخذ صورة للرسالة قبل أن تختفي.

ستعمل ميزة Vanish Mode في كل من المحادثات الجماعية والمحادثات الفردية. وعلى الرغم من إختفائها على الفور، فقد كشفت الفيسبوك أنها تبقى في النظام لمدة تصل إلى 14 يومًا، لذلك لا يتم حذفها على الفور.

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مثل هذه الميزات ليست جديدة تمامًا في عالم الفيسبوك، لا تزال هناك ميزة ” المحادثة السرية | Secret Conversation ” في تطبيق Facebook Messenger، ولكن إعدادها وإستخدامها أمر شاق وليس لدى أحد الوقت لذلك. يحتوي إنستاجرام أيضًا على ميزة الرسائل الذاتية التدمير والتي تتيح للمستخدمين إرسال الصور وإعدادها لتختفي بمجرد أن يتم رؤيتها، ولكن ذلك لا ينطبق على الرسائل ما لم يتم إلغاء إرسالها.