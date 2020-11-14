تطبيق Google Camera 8.1 يجلب معه واجهة مستخدم جديدة وأوضاع جديدة للفيديو لهواتف Google Pixel القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G، قامت شركة جوجل بتجديد تطبيق الكاميرا من خلال تزويده بواجهة مستخدم جديدة وبعض الأوضاع المخصصة لتصوير الفيديوهات الخالية من الإهتزازات. مع الإصدار 8.1 من تطبيق Google Camera، والذي يجري إطلاقه الآن لبعض المستخدمين في متجر Google Play Store، فإن واجهة المستخدم الجديدة والأوضاع الجديدة المخصصة للفيديوهات شقت طريقها إلى هواتف Google Pixel القديمة.

نشر المستخدم @KaKito_24 على شبكة تويتر صورة للتحديث على الهاتف Google Pixel 4 XL، وهو التحديث الذي أضاف أوضاع الفيديوهات المستقرة الجديدة وقام بتغيير واجهة المستخدم.

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صفحة تطبيق Google Camera على متجر Google Play Store لا تعرض النسخة الجديدة حتى الآن، لذلك لا يزال من غير الواضح بعد ما هي الميزات التي ستصل إلى طرازات Google Pixel المُختلفة. على أي حال، تطبيق Google Camera الجديد متاح للتحميل على شكل ملف APK على موقع APK Mirror مع العلم بأن بعض المستخدمين نجحوا في تحديث التطبيق بنجاح، ولكن ما يتم الحصول عليه يختلف من مستخدم لآخر. ألقي نظرة على رابط المصدر أدناه للعثور على الرابط المباشر للموضوع على منتديات XDA Developers.