تكنولوجيا: ابل تدفع التحديث الجديد MacOS Big Sur 11.0.1 لمستخدمي أجهزة Mac

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل مؤخراً في دفع التحديث الجديد MacOS Big Sur 11.0.1 لمستخدمي أجهزة ماك في جميع أنحاء العالم، والذي يأتي بتغييرات هامة في تصميم الواجهة، مع مميزات جديدة تستهدف الأجهزة المميزة برقاقة ابل M1.
يأتي تحديث MacOS Big Sur في الإصدار رقم 11.0.1 للمستخدمين اليوم بتركيز أكبر على تجربة البحث داخل النظام والتنقل، التي تتميز الآن بتجربة أكثر سلاسة لدعم المستخدم بكفاءة أكبر، كما يتضمن التحديث بعض العناصر الخاصة بنظامي iOS، وiPad OS.
من جانب أخر يأتي تحديث MacOS Big Sur 11.0.1 بتصميم منسق بشكل أكبر للرموز في النظام بشكل كامل، كما تظهر الرموز وعناصر التحكم أو يتم حجبها وفقاً لحاجة المستخدم، كما يأتي التحديث بمركز تحكم جديد.
أيضاً ينطلق هذا التحديث بتحديث جديد لمتصفح Safari والذي يتميز بتركيز أكبر على معايير الحماية، وبعض المميزات المدمجة مثل ميزة الترجمة، وبعض التحسينات في الآداء.
كما يدعم تطبيق Messages الآن الرد على بعض الرسائل المحددة، أيضاً تم تحديث تطبيق Maps بميزة Guides، و Look Around، والخرائط الداخلية، من بين مميزات أخرى.
ومن المقرر أن يصل التحديث الجديد من MacOS Big Sur للمستخدمين بشكل تدريجي، حيث حددت ابل أجهزة ماك المتوافقة مع هذا الإصدار في قائمة تشمل:
- أجهزة MacBook للعام 2015 أو الإصدارات اللاحقة
- أجهزة MacBook Air للعام 2013 أو الإصدارات اللاحقة
- أجهزة MacBook Pro للعام 2013 أو الإصدارات اللاحقة
- جهاز Mac mini للعام 2014 والإصدارات اللاحقة
- جهاز iMac للعام 2014 والإصدارات اللاحقة
- جهاز iMac Pro للعام 2017 والإصدارات اللاحقة
- جهاز Mac Pro للعام 2013 أو الإصدارات اللاحقة.
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