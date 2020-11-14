تكنولوجيا: HMD Global تكشف رسمياً عن هواتف Nokia 6300 4G وNokia 8000 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD Global رسمياً عن هواتف Nokia 6300 4G وNokia 8000 4G الكلاسيكية بنظام KaiOS، وسعر يبدأ من 58 دولار.

أعادت HMD Global إحياء اثنان من هواتفها الكلاسيكية Nokia 6300 4G وNokia 8000 4G، التي تأتي بأزرار فعلية، والتي تدعم المستخدم في تمكين بعض التطبيقات الهامة مثل الواتس اب، وGoogle Maps، ومساعد جوجل الرقمي.

هاتف Nokia 6300 4G

يتميز هاتف 6300 4G يشاشة LCD بحجم 2.4 إنش، ودقة عرض 320 في 240 بيكسل، مع تصميم من البلاستيك وكاميرة VGA واحدة في الجهة الخلفية.

كما يضم هاتف 6300 4G رقاقة معالج Snapdragon 210، مع سعة تخزين 4 جيجا بايت ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 1500 mAh، والشحن عبر منفذ microUSB، حيث تستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى 25 يوم، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، وFM radio، وWi-Fi، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia 6300 4G باللون الرمادي الداكن، والأبيض، والأخضر بسعر 49 يورو أو 58 دولار.

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هاتف Nokia 8000 4G

يتميز هاتف Nokia 8000 4G بتصميم منحني من البلاستيك وإطار من الكروم، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 2.8 إنش، وبجودة عرض QVGA أو بدقة 320 في 240 بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية.

كما يأتي هاتف Nokia 8000 4G بمعالج Snapdragon 210، وذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت رام، وسعة تخزين 4 جيجا بايت أيضاً يدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يدعم الهاتف الإتصال بWi-Fi، ويضم مدخل للسماعات.

هاتف Nokia 8000 4G يأتي بقدرة بطارية 1500 mAh التي تستمر بعمر شحن حتى 25 يوم، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB ويتوفر أيضاً بألوان الذهبي والأسود بسعر 93 دولار أو 79 يورو.

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