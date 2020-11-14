آبل تقوم أنها لا تفكر في إطلاق حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل تحديث لنظامي iOS و MacOS، يبدو أن شركة آبل تقترب خطوة واحدة من المُزاوجة بين النظامين، مما ينتج عنه سلسلة من الأجهزة التي تمزج بين تكنولوجيات iPhone و Mac. مع إطلاق المعالج Apple M1 الجديد والذي يستند على معالجات آبل الحالية لهواتف iPhone، فمن المؤكد أن لدى الجميع نفس الشعور.

وقد أدى هذا إلى بعض التكهنات التي تشير إلى أن شركة آبل قد تكون جاهزة لإطلاق الحواسيب المُزودة بالشاشات الحساسة للمس، ولكن وفقًا لنائب الرئيس الأول لقسم البرمجيات في شركة آبل، السيد Craig Federighi، فقد أوضح أن هذا الإحتمال بعيد كل البعد عن الحقيقة.

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في مقابلة أجراها مع صحيفة The Independent، نُقل عن السيد Craig Federighi قوله : ” يجب أن أخبرك عندما أصدرنا نظام MacOS Big Sur، وبدأت هذه المقالات في الظهور قائلة، يا إلهي، أنظر، آبل تستعد لإطلاق الحواسيب المُزودة بالشاشات الحساسة للمس. كنت أفكر وأقول، توقف، لماذا؟ لقد صممنا وطورنا مظهر MacOS بطريقة تشعرنا بالراحة والإستخدام الطبيعي، وليس التفكير في شيء بعيد يتعلق بالشاشات الحساسة للمس “.

لسنوات، كان الكثيرون يتكهنون بأن شركة آبل قد تقدم في النهاية حواسيب مُزودة بالشاشات الحساسة للمس. بعد كل شيء، لقد رأينا العديد من الشركات المصنعة للحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام Windows تسير نحو هذا المسار، لذلك لم يكن الأمر مستبعدًا، ولكن إذا كان بيان Craig Federighi يشير إلى شيء ما، فلا تتوقع رؤية حاسوب يعمل بنظام MacOS مُزود بشاشة حساسة للمس في أي وقت قريب.