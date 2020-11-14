تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق سماعة AirPods 3 وجهاز آيباد بشاشة LED في النصف الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming Chi-Kuo تقرير جديد يوضح من خلاله خطط ابل القادمة التي تتضمن إطلاق سماعة AirPods 3 وجهاز آيباد بشاشة LED في النصف الأول من 2021.

أوضح تقرير Ming Chi-Kuo الأخير توقعاته القادمة لشركة ابل، حيث أكد على أن عملاق التكنولوجيا ستحقق إرتفاع في الإيرادات بنسبة 100% في 2021، كما تشير توقعات المحلل Ming Chi-Kuo إلى أن التغيير الجديد في تكوينات بطارية iPhone 13 سيدفع إيرادات ابل بشكل ملحوظ.

كما أضاف المحلل في تقريره إلى أن شركة Career Technology تعود في 2021 كأحد الموردين للكثير من منتجات ابل التي تشمل سلسلة iPhone 13 التي تنطلق في النصف الثاني من 2021، والإصدار الجديد من سماعات AirPods الذي ينطلق في النصف الأول من 2021 إلى جانب جهاز iPad الذي يتميز بتقنية mini LED في الشاشة.

ولقد قدمت ابل سلسلة iPhone 12 ببطاريات تجمع بين ألواح مرنة وصلبة في تكوينها، بينما تأتي سلسلة iPhone 13 ببطارية مميزة بتقنية جديدة من ألواح مرنة بشكل كامل، لذا ستتميز بطبقات أقل مقارنة بالألواح الصلبة في تكوين البطاريات، ومن المقرر أن تدعم التقنية والتصميم الجديد للبطاريات توفير مساحة أكبر في تكوينات الهاتف وخفض تكلفة الإنتاج.

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من جانب أخر قدمت ابل هواتف iPhone 12 هذا العام بحجم أقل للبطارية مقارنة بسلسلة iPhone 11 السابقة، إلا أن إستهلاك الطاقة في تقنية شبكات 5G في هواتف iPhone 12 وأيضاً الشاشة المميزة بحجم أكبر في iPhone 12 Pro يدفع هذه الإصدارات إلى إستنفاذ البطارية.

كما يشير التقرير إلى أن شركة Career Technology التايوانية ستتولى توريد نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50% من بطاريات iPhone 13، و iPhone 13 mini.

أيضاً تنطلق سماعة AirPods 3 العام المقبل بتصميم يحاكي سماعة AirPods Pro الحالية، ومن المتوقع أن تقدم شركة Career Technology كافة طلبات التوريد الخاصة باللوحات المرنة في السماعات، وأيضاً اللوحات المرنة في حافظة السماعة، كما تقدم اللوحات المرنة في بطاريات جهاز الآيباد القادم بتقنية mini LED في الشاشة، ومن المتوقع أن تنطلق السماعة وجهاز الآيباد في النصف الأول من 2021.

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