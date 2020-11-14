بعض وحدات Xbox Series X تواجه مشكلة الإنطفاء العشوائي، والسبب الرئيسي لا يزال مجهولاً

فاطمة أيت طالب - دبي - نعلم جميعًا كيف يمكن أن يكون الأمر محبطًا عندما تقوم بشراء لعبة جديدة لتجد في النهاية الخوادم مُعطلة أو تُعاني مشاكل على مستوى الإستقرار، مما يجعل اللعبة غير قابلة للإستخدام. ومع ذلك، في حالة Xbox Series X الجديد من مايكروسوفت، فالمشكلة ليست في الألعاب، وإنما في الجهاز نفسه.

في سلسلة من المنشورات التي تم نشرها على منتديات الدعم الرسمية التابعة لشركة مايكروسوفت، أوضح بعض ملاك Xbox Series X أن الوحدات الخاصة بهم تنطفئ بشكل عشوائي. يقولون أنهم عندما يُحاولون تشغيل اللعبة، ينطفئ الجهاز عشوائيًا بعد مضي 5 إلى 10 ثواني على إقلاع اللعبة. حاول اللاعبون إعادة تثبيت الألعاب وإعادة أجهزتهم لحالة المصنع بدون جدوى.

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ومع ذلك، يبدو أن هناك قاسمًا مشتركًا يشير إلى أن الألعاب مثل Assassin’s Creed Valhalla و Call of Duty الأخيرة هي التي تتسبب في ذلك. يبدو أن ألعاب الجيل السابق من Xbox لا تواجه أي مشاكل في الإقلاع، ويبدو أن الألعاب هذه هي الوحيدة التي تتسبب في إنطفاء أجهزة Xbox Series X بشكل عشوائي.

إقترح البعض أنه ربما يكون موضع Xbox Series X هو السبب، حيث إذا تم وضع الجهاز على سجادة، فإن حرارته ترتفع وتتسبب في إيقاف نظام التشغيل. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون الجهاز قد تضرر أثناء النقل مما أدى إلى ظهور هذه المشاكل. في كلتا الحالتين، لا يزال يتعين على مايكروسوفت التعليق رسميًا على المشكلة، لذلك إذا كنت قد طلبت Xbox Series X، فقد ترغب في متابعة هذه المشكلة المحتملة.