تشكيلة iPhone 13 Series قد تستخدم تكنولوجيا جديدة مثيرة للإهتمام على مستوى البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، تتشابه جميع البطاريات التي تستخدمها الهواتف الذكية تقريبًا، ولكن بسعات مُختلفة. ومع ذلك، مع iPhone 13، من المحتمل أن تتبنى شركة آبل بطاريات تستخدم تكنولوجيا جديدة تُعرف حاليًا بإسم تقنية بطارية اللوح الناعم، على الأقل هذا ما صرح به المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo في أخر مذكرة بحثية له.

ووفقا لـ Ming-Chi Kuo، فإن أحد الأسباب التي دفعت شركة آبل للإنتقال إلى تكنولوجيا البطارية الجديدة هو أنها ستُساعد في توفير مساحة داخل iPhone وتقليل تكاليف التصنيع أيضًا. لسنا متأكدين مما إذا كانت ميزة توفير المساحة هذه ستؤدي إلى إستخدام آبل لبطاريات أكبر، أو ما إذا كان من الممكن إستخدام المساحة الإضافية من أجل إضافة مكونات أخرى.

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في الوقت الراهن، تتميز هواتف iPhone 12 Series بتصميم جديد تمامًا يُعتبر أقل نحافة من الإصدارات السابقة. لسوء الحظ، إختارت آبل أيضًا تضمين بطاريات أصغر نتيجة لعدم توفر مساحة كافية. إذا كانت إشاعة تكنولوجيا بطاريات اللوح الناعم هذه صحيحة، فربما سيتم إستغلال المساحة الإضافية لتحسين عمر البطارية من خلال تقديم بطاريات ذات سعة أكبر.

تتضمن الشائعات الأخرى المُتعلقة بـ iPhone 13 ترقية محتملة على مستوى الكاميرات، ولكن آبل ستستمر في إستخدام نفس التصميم. على أي حال، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فمن المبكر جدًا التفكير في تشكيلة iPhone 13 Series علمًا أنه تم إصدار تشكيلة iPhone 12 Series للتو.