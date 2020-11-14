“جنرال موتورز” تسحب 69 ألف سيارة كهربائية بسبب خلل في شحن البطارية

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة جنرال موتورز استدعت 69 ألف من سيارتها الكهربائية من طراز شفروليه بولت، للقيام بتعديل يخص شحن البطارية، بسبب خطر اندلاع حرائق متعلقة ببطاريات الليثيوم أيون .

ويشمل هذا الإجراء نحو 69 ألف سيارة صنعت بين عامي 2017-2019، بما في ذلك حوالي 51000 سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة، وقالت جنرال موتورز إنها سجلت حدوث خمسة حرائق في السيارات حتى الآن، مما أدى إلى حالتي اختناق نتيجة استنشاق الدخان.

ودعت الشركة مالكي السيارات إلى عدم إيقافها في المرآب الخاص بهم إلى حين جلبها للشركة لتعديل نسبة شحن البطارية كحد أقصى إلى 90%، إلى حين حل المشكلة بشكل نهائي.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بالتحقيقات لمعرفة الأسباب وراء الحرائق، لكنها لاحظت أن البطاريات كانت مشحونة بالكامل أو قريبة من الاكتمال في جميع الحرائق المسجلة.

وقال جيسي أورتيجا المهندس المتخصص بسيارات بولت إن السلامة هي الأولوية القصوى لجنرال موتورز، والشركة تتعاون مع الجهات الفيدرالية المختصة أثناء إجراء تحقيقاتها الخاصة.

ويطرح صانعو السيارات طرازات كهربائية جديدة، حيث يتطلعون إلى تسريع تحولهم من المركبات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات.

لكن بعض عمليات الإنتاج تعطلت بسبب الحرائق التي شملت بطاريات الليثيوم أيون للمركبة، واستدعت هيونداي وفورد وبي أم دبليو طرازات كهربائية في الأشهر الأخيرة.

وتكتسب البطاريات أهمية متزايدة لشركات صناعة السيارات، وأنفقت الشركات عشرات المليارات من الدولارات لضمان الحصول على بطاريات عالية الجودة لصناعة الطرازات الكهربائية.

وبسبب النمو المتسارع في تصنيع البطاريات، هناك 175 مصنعا جاهزا أو قيد الإنشاء على مستوى العالم لتلبية الطلب، وفقا لشركة أبحاث سوق البطاريات بنشمارك مينيرال إنتيليجنس.

وقالت جنرال موتورز إن البطاريات المستخدمة في طرازات بولت التي تم استدعاؤها هي من صنع شركة أل جي الكورية بين عامي 2016 و2019، وهناك طرازات مزودة ببطاريات من مصنع شركة أل جي في ميشيغان وهي موديل 2019 لم تتأثر بعملية الاستدعاء.