تكنولوجيا: Qualcomm تؤكد حصولها على ترخيص لبدء توريد الرقاقات لهواوي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Qualcomm رسمياً على أنها نجحت في الحصول على ترخيص لبدء توريد بعض المنتجات للعملاق الصيني هواوي خلال الفترة القادم.
كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن شركة Qualcomm تسعى للحصول على ترخيص من الإدارة الأمريكية لبدء توريد منتجاتها لشركة هواوي، نظراً للتأثير الكبير للعملاق الصيني في سوق الهاتف، والذي سيدفع حصة كوالكوم السوقية بشكل كبير، واليوم تؤكد كوالكوم على أنها نجحت بالفعل في الحصول على هذا الترخيص.
ويؤكد تقرير من “Daily Business News” أن الترخيص الذي حصلت عليه Qualcomm لا يشمل كافة أنواع الرقاقات، حيث لا يدعم التقرير توريد شرائح للهواتف الذكية تتخطى شرائح 4G، وهو ما كشفت عنه كوالكوم في تصريحات رسمية، أيضاً لم توضح كوالكوم موعد لبدء توريد رقاقات 5G لشركة هواوي.
من جانب أخر كانت كوالكوم قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن إتفاقية جديدة تجمعها مع هواوي لترخيص حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكوالكوم لشركة هواوي على أن يكون هذا الترخيص لمرة واحدة وبقيمة 1.8 مليار دولار، كما حصلت هواوي على ترخيص لفترة طويلة لإستخدام تقنية كوالكوم.
يذكر أن شركة كوالكوم تنضم إلى إختيارات أخرى متاحة لشركة هواوي الآن لتوريد الرقاقات، حيث حصلت بالفعل كلاً من إنتل، وAMD، و Skyworks على ترخيص لتوريد الرقاقات لشركة هواوي، كما تشير بعض التقارير إلى أن شركة Howe Technology التابعة لسوني تأتي من بين الشركات أيضاً المتاحة لتوريد الرقاقات لهواوي خلال الفترة القادمة.
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