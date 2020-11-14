DxOMark ينشر مراجعته للهاتف iPhone 12 Pro، ويمنحه نتيجة أعلى قليلاً من طراز العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بنشر مراجعته الكاملة للهاتف iPhone 12 Pro الأحدث من آبل. ووفقا للتقرير، فقد جاء هاتف آبل الجديد بتحسينات هامشية مقارنة بـ iPhone 11 Pro الذي تم إطلاقه في العام الماضي في الأماكن المناسبة مما أدى إلى رفع تقييمه الإجمالي بمقدار 4 نقاط مقارنة بـ iPhone 11 Pro.

في نهاية الإختبار، حصل الهاتف iPhone 12 Pro على نتيجة إجمالية قدرها 128 نقطة، مما يضعه في المرتبة الرابعة في الترتيب العام ليتساوى بذلك مع Xiaomi Mi 10 Pro، ويتخلف عن Huawei P40 Pro بنقطة واحدة.

تُنتج الكاميرات الثلاثة في الواجهة الخلفية للهاتف iPhone 12 Pro لقطات بدقة 12 ميغابكسل مع العلم بأن الكاميرا الأولى عبارة عن كاميرا رئيسية تضم عدسة بفتحة 1.6 وتدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.4، والكاميرا الثالثة عدسة بفتحة 2.0 تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS. الإضافة الجديدة في iPhone 12 Pro هي مستشعر LiDAR الذي يتم إستخدامه لإستشعار معلومات العمق.

كان أداء iPhone 12 Pro رائعًا في جميع الجوانب. أوضح فريق DxOMark أنه نال إعجابهم بسبب التركيز البؤري التلقائي المتسق والألوان الدقيقة والحفاظ على التفاصيل. وعلاوة على ذلك، فهو يعرض التفاصيل في اللقطات الداخلية بشكل جيد للغاية وكان التعرض فوريًا في جميع الحالات.

كانت اللقطات الملتقطة في الليل تتمتع بتعرض قوي أيضًا على الرغم من أن الضوضاء كانت واضحة وتميل التفاصيل إلى الإنخفاض. لم يكن النطاق الديناميكي نقطة قوة في الهاتف iPhone 12 Pro، وواجهت الكاميرا المقربة صعوبة أيضًا أثناء تقريب المشاهد البعيدة. كان أداء الكاميرا الواسعة الزاوية جيدًا ولكن التفاصيل كانت منخفضة مقارنة مع الهواتف الذكية الرائدة الأخرى.

الفيديوهات كانت ممتازة في الهاتف iPhone 12 Pro بحيث يتم الحصول على نتائج ممتازة بفضل التركيز البؤري التلقائي الرائع والتعرض المميز والألوان الدقيقة. كان الإستقرار أيضًا مميزًا، وكان يتم كذلك الحفاظ على التفاصيل حتى في الظروف التي تكون فيها الإضاءة خافتة. كان النطاق الديناميكي الواسع نقطة قوية أخرى.

على أي حال، يمكنكم معرفة المزيد حول أداء كاميرات الهاتف iPhone 12 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark والذي يُمكنهم الوصول إليه من خلال هذا الرابط هنا.