Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يبدأن بتلقي تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت سامسونج عن توسيع إختباراتها لتحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل ليشمل ثمانية أجهزة جديدة، بما في ذلك الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. حسنًا، تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 متاح الآن في كوريا الجنوبية، وسيصل للمزيد من البلدان قريبًا.

يُمكن لملاك الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 الحصول على تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي من خلال التسجيل عبر تطبيق Samsung Members. بمجرد التسجيل سيكون التحديث التجريبي جاهزًا للتثبيت من قائمة تحديثات النظام. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم N976NKSU1ZTK6، ويجلب معه العديد من الوظائف الجديدة، فضلا عن مظهر جديد، والعديد من التغييرات الأخرى التي يُمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

المنضمين إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج سيختبرون تجربة Android 11 المُحسنة والقائمة الطويلة من التغييرات التي جاءت بها واجهة Samsung One UI 3.0. وجدير بالذكر أن واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تُحسن جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX.

ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا مع التحديثات التجريبية، فتحديث Samsung One UI 3.0 الجديد يأتي مع قائمة طويلة جدًا من المشاكل، ولكن هذا أمر متوقع حيث سيتم إعلام المشتركين من قبل شركة سامسونج عندما يتم حل مشكلة معينة حتى تتمكن من الإنتقال إلى المرحلة التالية.

لن تعمل بعض التطبيقات على الإطلاق، على الأقل ليس في النسخة التجريبية الأولى من Samsung One UI 3.0. إذا كنت تملك هاتف واحد تستخدمه طيلة اليوم لأداء كافة المهام التي تريدها، بما في ذلك البحث والتواصل والمشاركة والتصفح، فنحن نوصيك بعدم تثبيت التحديث التجريبي على جهازك، والإنتظار بدلاً من ذلك إلى حين صدور التحديث الرسمي والمستقر.

بقية الأجهزة التي تأكد أنها ستحصل على تحديث Samsung One UI 3.0 تشمل Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G و Galaxy S10 و Galaxy S10 5G و Galaxy S10e و +Galaxy S10. الوحدات الكورية هي من ستحصل على التحديث التجريبي أولاً، وستليها البلدان الأخرى قريبًا.