تأجيل قرار حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بحلول اليوم، كان من المفترض أن يتم حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة تتمتع بوقف تنفيذ مؤقت. وفقًا لتقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يبدو أن وزارة التجارة الأمريكية لن تُنفذ القرار الذي كان سيجبر TikTok على الإغلاق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقًا لوزارة التجارية الأمريكية، فقد إستشهدت بأمر قضائي أولي أن قاضٍ في فيلادلفيا قد منح TikTok الأفضلية في شهر أكتوبر بعدما إجتمع العديد من المؤثرين في TikTok ورفعوا دعوى قضائية جماعية يؤكدون فيها على أن الحظر سيؤدي إلى الإضرار بأعمالهم التجارية.

وتضيف الوكالة أنها لن تُنفذ قرار الحظر حتى تتوصل بالتطورات القانونية الأخرى. ومع ذلك، فإن مستقبل TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال غير واضح تمامًا. تُشارك شركة ByteDance التي تقف وراء تطبيق TikTok في قضيتين قانونيتين على الأقل من شأنهما أن تؤديا إلى حظر التطبيق في بلاد العم سام، لذلك في حين تجنبت واحدة مؤقتًا، فلا تزال هناك واحدة أخرى ينبغي عليها التعامل معها.

بالإضافة إلى ذلك، من غير المتوقع أن يستمر الأمر القضائي الأولي إلى أجل غير مسمى، مما يعني أنه لم يتم إلغاء الحظر بالكامل، وبالتالي فلا تزال هناك فرصة لإجبار TikTok على الإنسحاب من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الوقت الراهن، يمكن لمستخدمي TikTok المضي قدمًا ومواصلة إستخدام التطبيق وخدماته.