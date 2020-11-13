إنستاجرام ترغب في أن يشاهد المزيد من الناس فيديوهات Reels مع التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت إنستاجرام اليوم عن تغييرات جديدة في تطبيقها لوضع الميزتين Reels و Shop أمام أعين المستخدمين مباشرة. أعلنت الشركة عن ” تغييرات كبيرة ” في تطبيقها. سيتم الآن عرض التبويبين Reels و Shop مباشرة في وسط الصفحة الرئيسية للتطبيق، وبالضبط في شريط التنقل. تم نقل زري النشر والإعجابات إلى الزاوية اليمنى العليا، بجوار زر الرسائل المباشرة.

Reels هي الميزة التي تهدف بها إنستاجرام لمنافسة TikTok، فهي عبارة عن منصة فرعية داخل إنستاجرام حيث يمكن للأشخاص إنشاء فيديوهات عمودية قصيرة مع العلم بأن واجهة الكاميرا المخصصة لتسجيل الفيديوهات مشابهة لواجهة الكاميرا في تطبيق TikTok.

نحن الآن بصدد إطلاق التبويب Reels ليكون نوعًا من المسرح، مكانًا يمكن للأشخاص فيه مشاركة إبداعاتهم مع العالم والحصول على فرصة لكسر القيود والعثور على جمهور “.

تجدر الإشارة إلى أن التبويبين Reels و Shops ليسا جديدين في إنستاجرام. قبل هذا التحديث، كان من الممكن العثور على هذين التبويبين داخل تبويب البحث.

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مع التبويب Shop، نجعل من السهل عليك إستلهام الأفكار من المبدعين الذين تحبهم، والتسوق على إنستاجرام، ودعم الشركات الصغيرة. يمكنك العثور على توصيات خاصة وصور المحررين برعاية قناة @Shop الخاصة بنا والفيديوهات القابلة للتسوق والمجموعات الجديدة من المنتجات، والمزيد ….

تُقر إنستاجرام بأن كيفية إنشاء الناس للثقافة والاستمتاع بها قد تغيرت، وأن الخطر الأكبر على إنستاجرام ليس لأننا نتغير بسرعة كبيرة، ولكن لأننا لا نتغير ولأننا نُصبح غير ذي صلة.

هل تتذكر عندما تم إطلاق IGTV ووضعت إنستاجرام زر IGTV على الصفحة الرئيسية؟ حسنًا، لم يعد موجودًا لأن إنستاجرام إكتشفت كيفية إخفاء مقاطع فيديو IGTV في الخلاصة الرئيسية. إذا لم تدفع هذه الخطوة المزيد من مستخدمي إنستاجرام لمشاهدة فيديوهات Reels، فمن المحتمل أن تكتشف إنستاجرام كيفية وضع Reels بين قصص IG Stories. حاليًا، تقوم إنستاجرام بالفعل بعرض مجموعة من الصور المصغرة لـ Reels في خلاصتك العامة بنفس الجهود.