HMD Global Oy تُعلن رسميًا عن الهاتفين Nokia 6300 4G و Nokia 8000 4G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإعادة إحياء إثنين من هواتف Nokia الكلاسيكية مع الهاتفين Nokia 6300 4G و Nokia 8000 4G. كلا الهاتفين يعملان بنظام KaiOS والذي يأتي مسبقًا مع العديد من التطبيقات المفيدة مثل WhatsApp و Google Maps و Google Assistant. وفيما يخص تصميم Nokia 6300 4G، فهو مشابه تقريبًا للنسخة القديمة التي تم إطلاقها في العام 2006، ولكن الهاتف Nokia 8000 4G لم يأتي مع غطاء لوحة المفاتيح القابل للسحب الذي إعتدنا رؤيته في هواتف Nokia 8000 Series القديمة.

Nokia 6300 4G

وبالنسبة للهاتف Nokia 6300 4G، فهو يضم شاشة LCD بحجم 2.4 إنش وبدقة 320×240 بكسل، وهيكل مصنوع من البلاستيك، فضلا عن كاميرا واحدة بدقة VGA في الخلف.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج من فئة Snapdragon 210، وذاكرة داخلية بحجم 4GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية قابلة للإزالة بسعة 1500mAh. وعلى ذكر البطارية، فقد ذكرت شركة HMD Globla Oy أنها قادرة على الصمود لنحو 25 يومًا في وضع التأهب مع تفعيل 4G. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف أيضًا بمنفذ السماعات 3.5mm، وبالـ Radio FM، وبخاصية نقطة الإتصال WiFi Hotspot.

الهاتف Nokia 6300 4G معروض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الرمادي والأخضر والأبيض، ويُكلف 49 يورو، وهو ما يُعادل 58 دولار أمريكي.

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Nokia 8000 4G

إعتادت تشكيلة Nokia 8000 Series توفير لمسة فخمة لمستخدميها وجودة تصنيع أعلى من الهواتف المحمولة العادية، وهذا ما ينطبق أيضًا على الهاتف Nokia 8000 4G الجديد. هو لا يزال مصنوعًا من البلاستيك، ولكن مع حواف منحنية وإطار من الكروم والذي يضيف مظهر وملمس فخم للهاتف. اللونين الأسود والذهبي يعيداننا بالذاكرة إلى تشكيلة Nokia 8800 Arte Series.

الهاتف Nokia 8000 4G يضم شاشة بحجم 2.8 إنش وبدقة QVGA، وكاميرا واحدة في الخلف بدقة 2 ميغابكسل، ومعالج من فئة Snapdragon 210، وذاكرة عشوائية بحجم 512MB، وذاكرة داخلية بحجم 4GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فأنت تحصل أيضًا على منفذ السماعات 3.5mm، والـ Radio FM، وخاصية نقطة الإتصال WiFi Hotspot.

هذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 1500mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB وتوفر ما يصل إلى 25 يومًا من الإستخدام في وضع التأهب مع تفعيل 4G. وإلى جانب اللونين الأسود والذهبي، فالهاتف Nokia 8000 4G الجديد متوفر كذلك باللونين الأبيض والأزرق، ويُكلف 79 يورو وهو ما يُعادل 93 دولار أمريكي.