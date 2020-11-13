اطلاق ميزة الرسائل “المختفية” لتطبيقي مسنجر وانستغرام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:20 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 3:48 مساءً

اضافت شركة فيسبوك ميزة الرسائل السريعة المُختفية إلى خدمتي التراسل الفوري مسنجر، و انستغرام وهي أحدث ميزة منافسة لخدمة سناب شات.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن الميزة المسماة (وضع التلاشي) Vanish Mode نهاية شهر أيلول الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستاجرام.

وتتيح ميزة Vanish Mode لمستخدمي كل من خدمتي مسنجر، وإنستغرام إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

وربما لاحظ بعض المستخدمين بالفعل وضع Vanish Mode في إعدادات الدردشة في مسنجر، إذ كانت فيسبوك تطرحه ببطء لبعض المستخدمين منذ الإعلان عن إعادة التصميم قبل شهرين. وفي تطبيق إنستغرام، تعد بعض عناصر Vanish Mode بالفعل جزءًا من مجموعة ميزات المراسلة المباشرة الأساسية، ويشمل ذلك اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بمجرد مشاهدتها.

ويتشابه وضع Vanish Mode في طريقة عمله مع وضع المحادثة السرية الموجود في مسنجر، والذي يتيح الدخول إلى محادثة مشفرة من طرف إلى طرف تُحفظ فقط في الجهاز، ومع ذلك فإن الوضع الجديد مصمم لحذف أي شيء يُرسل بمجرد مشاهدته.

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وبالنسبة إلى فيسبوك، لا تزال الرسائل السريعة الزوال تمثل وسيلة لجذب مستخدمي الهواتف الذكية الأصغر سنًا الذين توافدوا على تطبيقات ومنصات الدردشة، حيث لا يتعين عليهم النشر علنًا، ولا يريدون أن يُسألوا عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق.

وبينما شاعت خدمة سناب شات من خلال ميزة الرسائل السريعة الزوال بين المراهقين الأمريكيين، بالإضافة إلى ميزة القصص، وتصميم الرسائل الخاص بها، تبنّت فيسبوك منذئذ العديد من ميزات منافسته، ونفذها عبر تطبيقاته المختلفة، مثل: مسنجر، وواتساب، وإنستغرام للمستخدمين من جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم.

ويعد Vanish Mode أحدث ما اتخذته فيسبوك في هذا الاتجاه، وإضافةً ملحوظة بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) أعلن العام الماضي أن شركته ستتحول بعيدًا عن المنشورات العامة نحو الرسائل والمجموعات الخاصة.

هذا؛ وسيظهر Vanish Mode في كلا التطبيقين كخيار مميز يمكن تشغيله وإيقاف تشغيله في إعدادات أي دردشة معينة. ويمكن أيضًا الدخول إلى الوضع عن طريق التمرير للأعلى في نافذة الدردشات الفردية، وليس الجماعية.

وتقول فيسبوك: إن الوضع سيكون خياريًا، مما يعني أنه يجب على المستخدم الموافقة على الدخول إلى Vanish Mode بمجرد أن يُفعِّله الطرف الآخر في الدردشة. وسيرسل مسنجر وإنستغرام إشعارًا عندما يأخذ الطرف الآخر لقطة للشاشة أثناء الدردشة.

وتقول فيسبوك: إن Vanish Modeسيكون متاحًا لبرنامج مسنجر في الولايات المتحدة وكذلك في بعض البلدان الأخرى بدءًا من اليوم. وسيتوفر لتطبيق إنستاجرام في الولايات المتحدة وبلدان أخرى في وقت لاحق، بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.