iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max أصبحا متاحين الآن للشراء بشكل رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مضي ثلاثة أسابيع بالضبط على عرض الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع بشكل رسمي، قررت شركة آبل الآن القيام بنفس الشيء مع الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max، فهذين الهاتفين أصبحا متاحين الآن للشراء بشكل رسمي في أكثر من 35 دولة حول العالم. وكما جرت العادة دائمًا، كان المشترون المتحمسون في أستراليا ونيوزيلندا أول من تسلم هواتف iPhone الجديدة بسبب الفارق الزمني، وتليها دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
المستهلكين في البرازيل وكوريا الجنوبية وفي 25 دولة أخرى سيتوجب عليهم الإنتظار لفترة أطول، فالطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max ستبدأ هناك في اليوم 20 نوفمبر، في حين سيتم عرض الوحدات الأولى للبيع في المتاجر بعد أسبوع من ذلك، وبالضبط في اليوم 27 نوفمبر.
قبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :
|الدولة
|iPhone 12 mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|الولايات المتحدة الأمريكية
|$699
|$799
|$999
|$1099
|كندا
|979 دولار كندي
|1129 دولار كندي
|1399 دولار كندي
|1549 دولار كندي
|أستراليا
|1199 دولار أسترالي
|1349 دولار أسترالي
|1699 دولار أسترالي
|1849 دولار أسترالي
|ألمانيا
|€779
|€876
|€1120
|€1217
|إيطاليا
|€839
|€939
|€1189
|€1289
|المملكة المتحدة
|£699
|£799
|£999
|£1099
|روسيا
|69990 روبل روسي
|79990 روبل روسي
|99990 روبل روسي
|109990 روبل روسي
|الإمارات العربية المتحدة
|2999 درهم إماراتي
|3399 درهم إماراتي
|4199 درهم إماراتي
|4699 درهم إماراتي
|هونغ كونغ
|5999 دولار هونغ كونجي
|6799 دولار هونغ كونجي
|8499 دولار هونغ كونجي
|9399 دولار هونغ كونجي
|الهند
|69900 روبية هندية
|79900 روبية هندية
|119900 روبية هندية
|129900 روبية هندية
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