iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max أصبحا متاحين الآن للشراء بشكل رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مضي ثلاثة أسابيع بالضبط على عرض الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع بشكل رسمي، قررت شركة آبل الآن القيام بنفس الشيء مع الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max، فهذين الهاتفين أصبحا متاحين الآن للشراء بشكل رسمي في أكثر من 35 دولة حول العالم. وكما جرت العادة دائمًا، كان المشترون المتحمسون في أستراليا ونيوزيلندا أول من تسلم هواتف iPhone الجديدة بسبب الفارق الزمني، وتليها دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

المستهلكين في البرازيل وكوريا الجنوبية وفي 25 دولة أخرى سيتوجب عليهم الإنتظار لفترة أطول، فالطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max ستبدأ هناك في اليوم 20 نوفمبر، في حين سيتم عرض الوحدات الأولى للبيع في المتاجر بعد أسبوع من ذلك، وبالضبط في اليوم 27 نوفمبر.

قبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :