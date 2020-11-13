ظهور قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على نظام HarmonyOS، وتضم 42 هاتفًا ذكيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط شركة Huawei لإطلاق النسخة التجريبية الأولى المصممة للهواتف الذكية من نظام HarmonyOS للمطورين في اليوم 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن يتم إصدار النسخة التجريبية العامة من هذا النظام بحلول شهر أبريل. قال المسؤولون التنفيذيين أن 90 في المئة من هواتف Huawei و Honor ستكون قادرة على الإنتقال إلى نظام التشغيل الجديد واليوم حصلنا على قائمة الأجهزة المؤهلة بفضل موقع Huawei Central، وهي القائمة التي تضم أكثر من 40 جهاز مؤهل.

ومن المثير للإهتمام أن القائمة تشمل Honor V40 و Huawei Nova 8 و Huawei Nova 8 Pro على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عنهم بشكل رسمي حتى الآن.

أجهزة Huawei المؤهلة للحصول على نظام HarmonyOS :

– Huawei Mate 40

– Huawei Mate 40 Pro

– +Huawei Mate 40 Pro

– Huawei Mate 40 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei P40

– Huawei P40 Pro

– +Huawei P40 Pro

– Huawei Mate 30 4G

– Huawei Mate 30 Pro 4G

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Nova 8 (قادم)

– Huawei Nova 8 Pro (قادم)

– Huawei Nova 7 Pro 5G

– Huawei Nova 7 5G

– Huawei Nova 7 SE

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20 X 4G

– Huawei Mate 20 X 5G

– Huawei Mate 20 RS

– Huawei Nova 6 5G

– Huawei Nova 6 SE

أجهزة Honor المؤهلة للحصول على نظام HarmonyOS :

– Honor V40 (قادم)

– Honor 30 Pro

– +Honor 30 Pro

– Honor V30

– Honor V30 Pro

– Honor Play 4 Pro

– Honor X10 5G

– Honor 30

– Honor 30S

– Honor X10 5G

– Honor 20 Pro

– Honor 20

– Honor 9X

– Honor 9X Pro

الأجهزة القابلة للإرتداء المؤهلة للحصول على HarmonyOS :

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– Huawei Watch GT 2 Pro (مثبت مسبقًا – النسخة الصينية)

– Huawei Watch GT 2e

– Huawei Watch GT 2

الأجهزة اللوحية المؤهلة للحصول على HarmonyOS :

– Huawei MatePad Pro

– Huawei MatePad Pro 5G

– Honor Tablet V6

بينما أكد موقع Huawei Central نفسه أن هذه الهواتف الثلاثة قادمة على الرغم من أنه لم يتم تأكيد وجودها رسميًا بأي شكل من الأشكال، إلا أنه نادرًا ما يٌقدم هذا الموقع المتخصص في أخبار Huawei معلومات مضللة. ومع ذلك، قام الموقع بتجميع جميع أجهزة Huawei و Honor من خلال مختلف التسريبات، والشيء المثير للإهتمام هو أن تشكيلة Huawei Nova Series و Huawei Mate Series و Huawei P Series هي فقط التي تتوافق مع نظام HarmonyOS 2.0 دون ذكر التشكيلتين Huawei Enjoy Series و Huawei Y Series.

وفيما يخص أجهزة Honor، فإن العلامة التجارية تفعل شيئًا مشابهًا، فهواتفها الإقتصادية لا توجد ضمن القائمة، بما في ذلك Honor 9 Series و Honor 30i و Honor 30 Youth. يبدو أن جميع الأجهزة المُزودة بحزمة التطبيقات Google Mobile Services لن يتم تحويلها إلى نظام HarmonyOS وستقوم Huawei بالتخلص منها ببطء.

تتضمن قائمة الأجهزة المؤهلة أيضًا ثلاث ساعات ذكية وثلاثة أجهزة لوحية من Huawei. ومن المثير للإهتمام أن Huawei Watch GT 2 Pro كانت ستصل مسبقًا مع نظام HarmonyOS، ولكنها تعمل حاليًا بنظام LiteOS.