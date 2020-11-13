نظام MacOS Big Sur سيتيح للمستخدمين تشغيل تطبيقات iPhone و iPad على حواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل أن التحديث الرئيسي المقبل لنظام MacOS والذي يحمل إسم MacOS Big Sur أصبح متاحًا لعامة الناس. في الغالب، هو تحديث نموذجي إلى حد ما، فهو يأتي مع العديد من التحسينات والميزات الجديدة، ولكن ما يجعل هذا الإصدار من نظام MacOS مهمًا للغاية هو أنه أول إصدار من نظام تشغيل آبل للحواسيب يدعم المعالج Apple M1 الجديد من الشركة.

ما يعنيه ذلك أيضًا لمستخدمي Mac هو أنه من أجل التعامل مع النقص الحالي في التطبيقات المتوافقة مع المعالج Apple M1 الجديد، سيكون MacOS Big Sur قادرًا أيضًا على تشغيل تطبيقات iPhone و iPad، حيث سيتمكن المستخدمون من تحميل هذه التطبيقات من متجر Apple App Store. ستكون التطبيقات المصممة لهواتف iPhone ولوحيات iPad متاحة لنظام MacOS Big Sur إفتراضيًا، ولكن هناك خيار للمطورين يتيح لهم منع تشغيل تطبيقات iPhone و iPad الخاصة بهم على حواسيب Mac.

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حذرت شركة آبل المستخدمين من أنه على الرغم من توفر تطبيقات iPhone و iPad على نظام MacOS Big Sur، فلن تعمل جميعها بالضرورة على النحو المنشود. ” قد لا تعمل بعض التطبيقات المتوفرة على iPhone أو iPad بالشكل المعتاد على Mac. على سبيل المثال، قد لا تعمل الميزات التي تعتمد على العتاد الحصري لأجهزة iPhone أو iPad، مثل الجيروسكوب أو الشاشة التي تدعم إيماءات Multi-Touch المعقدة، على Mac. في بعض الحالات، قد تكون هذه الميزة أساسية في وظائف التطبيق، بينما في حالات أخرى قد يكون التطبيق قابلاً للإستخدام بدونها “.

نتخيل أن هذا شيء مؤقت لأنه من المحتمل أن تأمل آبل أن يقوم المطورون في النهاية بإنشاء تطبيقات موحدة متوافقة مع MacOS و iOS و iPadOS على حد سواء. في حين قد لا تكون هذه التطبيقات مثالية بالضرورة، إلا أنها يجب أن تكون قابلة للإستخدام في الوقت الحالي.