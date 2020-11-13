آبل  تطلق الإصدار الجديد من نظام الماك “macOS Big Sur”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ 4 دقائق

في حدثها “One More Thing”، اطلقت شركة آبل الإصدار الجديد من نظام الماك “macOS Big Sur” والذي يطلق عليه أيضاً اسم” macOS 11.0″، حيث أصبح الآن بإمكان أي من مستخدمي أجهزة الشركة المتوافقة معه الترقية والاستفادة من مزاياه الجديدة.

ويُعد إصدار ماك Big Sur واحداً من أكبر تحديثات الأنظمة التي تطلقها آبل لأجهزتها سواء في خط إنتاج الحواسيب المحمولة أو المكتبية، عبر تصميمه الذي حمل تغييراً كاملاً في الواجهة والأيقونات وشريط القوائم إلى امتلاكه واجهة مستخدم جديدة وأدوات تم جلبها من نظام iOS.

كما ودعمت الشركة ماك Big Sur بمزايا أمنية جديدة مخصصة تشمل تزويد معلومات أكثر حول عمليات التعقب في متصفح “سفاري” وكذلك بيانات خصوصية جديدة في متجر تطبيقات الماك “Mac App Store” تعطي معلومات حول التطبيقات التي يود المستخدم تنزيلها.

ويأتي إصدار الماك الجديد متوافقاً مع رقاقة الشركة الجديدة آبل M1 المبنية على معمارية ARM والتي أعلن عنها بالأمس لتكون المعالج في MacBook Air وMacBook Pro و Mac miniالتي ستطلق في 17 تشرين الثاني الجاري.

أما بالنسبة إلى أجهزة الماك التي يمكنها الاستفادة من إصدار النظام الجديد فهي كل من نسخ الأجهزة التالي ذكرها وما هو أحدث منها:

ماك بوك 2015

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ماك بوك آير 2013

ماك بوك برو 2013

ماك ميني 2014

آي ماك 2014

آي ماك برو 2017

ماك برو 2013