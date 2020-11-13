هل ” نسيت ” الحكومة الأمريكية حظر تطبيق TikTok في البلاد؟

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع الكثير منكم على الأرجح، يواجه تطبيق TikTok حظرًا وشيكًا من قبل الحكومة الأمريكية الحالية. كان هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر منذ بضعة أشهر، ولكن مع إقتراب الحظر، يبدو أن الحكومة الأمريكية ” نسيت الأمر “، أو بالأحرى، يبدو أن الحكومة تُحاول تهميش ” TikTok “.

في بيان صادر لموقع The Verge، قالت شركة TikTok : ” لمدة عام، عملت TikTok بنشاط مع CFIUS بحسن نية لمعالجة مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، حتى عندما لا نتفق مع تقييمها. في غضون شهرين تقريبًا منذ منح الرئيس موافقته الأولية على إقتراحنا لتلبية هذه المخاوف، قدمنا حلولاً مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على تلك الإتفاقية، ولكننا لم نتلق أي تعليقات جوهرية حول إطار عملنا الشامل لخصوصية البيانات وأمانها “.

وأضافت الشركة : ” اليوم، مع إقتراب الموعد النهائي للجنة المالية في منتصف نوفمبر وبدون تمديد، ليس لدينا خيار سوى تقديم إلتماس في المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة الأمريكية “. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تكون الحكومة قد نسيت حظر تطبيق TikTok، ولكن بدلاً من ذلك قد تكون هناك أشياء أخرى أكثر أهمية بالنسبة للحكومة، وربما يكون حظر تطبيق TikTok أقل أهمية في هذه الحالة.

هل هذا يعني أن تطبيق TikTok بريء من كل التهم التي وُجهت إليه؟ ذلك غير واضح حاليًا، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكنك المضي قدمًا والإستمرار في إستخدامه في الوقت الحالي. في غضون ذلك، تعاون بعض المؤثرين في TikTok في محاولة لمنع الحظر مشيرين إلى أن القيام بذلك سيؤثر سلبًا على أعمالهم التجارية.