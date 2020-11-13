MacBook Air With M1 يتفوق على نسخة 16 إنش من MacBook Pro في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - أدلت شركة آبل ببعض التصريحات الكبيرة عندما أعلنت عن حواسيب MacBook الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1. تلك الإدعاءات كانت غامضة إلى حد ما وتركت الكثيرين يتساءلون عما تعنيه شركة آبل عندما قالت أنها تتفوق على الحواسيب الأخرى. بينما نتوقع بفارغ الصبر مراجعات حواسيب MacBook الجديدة هذه، يبدو أن إختبارات الأداء أثبتت صحة بعض إدعاءات آبل.

وفقًا لإختبارات الأداء على منصة Geekbench الخاصة بالحاسوب MacBook Air With M1، فيبدو أنه تمكن من التفوق على نسخة 16 إنش من MacBook Pro التي أطلقتها آبل في العام 2019. كانت نسخة 16 إنش من MacBook Pro تمثل أفضل حاسوب MacBook Pro يمكن للمرء شراؤه من آبل، ولكن يبدو الآن أنه حتى MacBook Air With M1 قد تفوق عليه.

كشفت نتائج إختبارات الأداء على منصة Geekbench أن MacBook Air With M1 سجل 1687 نقطة في إختبار النواة الواحدة و7433 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وعلى سبيل المقارنة، حققت نسخة 16 إنش من MacBook Pro المُزودة بالمعالج Intel Core i9 نحو 1096 نقطة في إختبار النواة الواحدة ونحو 6870 نقطة في إختبار النوى المتعددة. ومع ذلك، هذا ينطبق على الأداء فقط، ونحن نشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان معالج الرسوميات المدمج في Apple M1 سيمتلك ما يلزم لتحدي أمثال Nvidia و AMD.

بطبيعة الحال، الأداء يُعتبر جزءًا واحدًا فقط من القصة وأن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها مثل التوافق مع التطبيقات وتوافرها، ولكن حتى الآن، تبدو الأمور واعدة للغاية وقد يكون هذا إنتقالاً أقل صعوبة مما قد يخشاه البعض.