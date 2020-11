تسريب جديد ” يؤكد ” أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيدعم القلم الإلكتروني S Pen

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد المسرب الصيني البارز Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات أن الهاتف Galaxy S21 Ultra القادم من سامسونج سيضم القلم الإلكتروني S Pen. كانت هناك تقارير سابقة تفيد أن القلم S Pen سيشق طريقه إلى Galaxy S21 Ultra وأنه سيتم إستبدال تشكيلة Galaxy Note Series في نهاية المطاف بتشكيلة Galaxy Z Fold Series بمجرد أن يكون الجيل التالي من الشاشات القابلة للطي متينًا بما يكفي للعمل مع الأقلام الإلكترونية لشركة سامسونج.

لقد رأينا المزيد والمزيد من أوجه التشابه بين الأجيال السابقة من تشكيلة Galaxy S Series و Galaxy Note Series، فالـ Galaxy S20 Ultra على سبيل المثال يملك نفس المواصفات التقنية للهاتف Galaxy Note 20 Ultra، ويبدو أن سامسونج ستُحاول تبسيط تشكيلة منتجاتها من خلال التخلي عن تشكيلة Galaxy Note Series. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي ستُعلن فيها سامسونج عن تشكيلة Galaxy S Series في هذا الوقت المبكر.

يشير أحدث تسريب لـ Galaxy S21 Ultra إلى أنه سيضم شاشة تستند على تكنولوجيا LTPO AMOLED وتملك القدرة على العمل بدقة تصل إلى 1440p وبمعدل تحديث يصل إلى 120Hz. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف Galaxy S21 Ultra مع مستشعر جديد على مستوى الكاميرا الأساسية يمتاز بدقة 108 ميغابكسل وسيكون أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة.

هناك بعض التكهنات بأن تشكيلة Galaxy S21 Series الجديدة قد يتم شحنها من دون الشواحن على غرار ما حدث مع تشكيلة iPhone 12 Series من آبل، ولكن هناك شائعات أخرى تشير إلى أن سامسونج ستقوم بتضمين سماعات جديدة لاسلكية للأذن تُدعى Galaxy Buds Beyond في علب هواتفها الرائدة المقبلة. سيتعين علينا فقط الإنتظار ونرى ما لدى سامسونج في جعبتها.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen