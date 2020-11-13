فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تستمر Oppo في عرض إبتكاراتها الموجهة لعامة المستهلكين في حدثها السنوي والذي تُطلق عليه إسم Oppo Inno Day، ومن المقرر أن يتم عقد نسخة 2020 من هذا الحدث في اليوم 17 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة شنتشن الصينية. تستخدم شركة Oppo هذا الحدث لعرض آخر إبتكاراتها في مجال الأجهزة المحمولة. في العام الماضي، عرضت الشركة الصينية كاميرا أمامية موضوعة أسفل الشاشة، فضلاً عن خوذة للواقع المعزز، وروتر 5G.
وفقا للتسريب الأحدث من المسرب الصيني البارز Digital Chat Station، فسوف نرى في نسخة هذا العام من هذا الحدث نموذجًا أوليًا لهاتف قابل للطي نحو الداخل، والجيل الثاني من الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة، فضلاً عن كاميرا جديدة وأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الشحن السريع. يُقال أن شركة Oppo ستعرض كاميرا مُقربة جديدة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وبطول بؤري يتراوح بين 85mm و 135mm. تم تقديم هذه الكاميرا في الأصل في شهر أغسطس الماضي وتم الترويج لها على أنها ستقدم تقريبًا بصريًا يبلغ من ×3.3 إلى ×5.2 وتقريبًا هجينًا يبلغ ×11، فضلاً عن تقريب رقمي يصل إلى ×100.
فيما يخص تكنولوجيا الشحن السريع، نتوقع أن تقوم شركة Oppo بالكشف عن أحدث التغييرات التي أجرتها على تكنولوجيا الشحن السلكي السريع بقوة 125W وتكنولوجيا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 65W. لا يزال من غير المعروف متى ستقوم شركة Oppo بإستخدام تكنولوجيات الشحن السريع هذه في هواتفها الذكية التجارية، ولكن نأمل أن تكشف لنا الشركة عن المزيد من التفاصيل في اليوم 17 نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo Inno Day 2020 سيُعقد يوم 17 نوفمبر، وسنرى أحدث الإبتكارات من Oppo في الحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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