Realme Watch هي الجهاز القابل للإرتداء الأكثر شحنًا في أخر ربعين بالهند، والشركة تقود هذا السوق في شهر سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير IDC India Monthly Wearable Device Report الصادر من قبل مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن Realme نجحت في إحتلال المرتبة الأولى في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في الهند خلال شهر سبتمبر بحيث إستحوذت على 22.1 في المئة من سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت لنا شركة IDC أن الساعة الذكية Realme Watch تُعتبر الجهاز الأكثر شحنًا في الهند خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام بحيث بلغت حصتها السوقية 21.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام و24.1 في المئة في الربع الموالي.

تم الإعلان عن الساعة الذكية Realme Watch في شهر مايو، وهي تُعتبر أول ساعة ذكية من الشركة. وللتذكير، فقد جاءت هذه الساعة الذكية مع شاشة بحجم 1.4 إنش وبدقة 320×320 بكسل تصفها الشركة بأنها أكبر شاشة في الهند في تلك الفئة السعرية مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بسطوع يبلغ 380 شمعة وبكثافة بكسلات تبلغ 323 بكسل في كل إنش. هذه الشاشة تعرض الوقت والتاريخ واليوم، جنبًا إلى جنب مع معلومات الطقس، وعدد الخطوات في اليوم، والسعرات الحرارية المحروقة، وما يمكن أن يكون متوسط ضربات القلب اليومي.

الساعة الذكية Realme Watch تأتي كذلك مع نوعين من الأحزمة، النوع الأول يُدعى Classic Strap والنوع الثاني يُدعى Fashion Strap. هذه الأحزمة متاحة بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأزرق والأحمر والأخضر والأسود.

الساعة الذكية Realme Watch تأتي مع 14 وضع للرياضة، كما أنها تسمح بتتبع معدل ضربات القلب على مدار اليوم، فضلا عن ميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم، وما يصل إلى 12 واجهة مختلفة علمًا أن الواجهة الإفتراضية تعرض الطقس والوقت والتاريخ وعدد الخطوات في اليوم ومعدل ضربات القلب وعدد السعرات المحروقة.

كما هو الحال مع الأجهزة القابلة للإرتداء الأخرى من شركة Realme، فالساعة الذكية Realme Watch قابلة لأن يتم التحكم فيها من خلال تطبيق Realme Link، وتأتي مع ميزات مثل Idle Alert و Drink Reminder و Smart Notifications، والتي ستقوم بتحذيرك بشأن المكالمات والإشعارات الواردة من التطبيقات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الساعة الذكية Realme Watch بالتحكم في الكاميرا والموسيقى بحيث يكون بمقدور المستخدمين إستخدام الساعة الذكية كزر لإلتقاط الصور عبر الهاتف المقترن بالساعة وأيضا التحكم في الأغاني وتغييرها والتحكم في مستوى الصوت. وإلى جانب ذلك، فهي تحمل شهادة IP68 مما يعني أنها مُقاومة للمياه والغبار، كما أنها تضم بطارية بسعة 160mAh توفر سبعة أيام من الإستخدام مع تفعيل مستشعر ضربات القلب طوال الوقت، وتسعة أيام من دون تفعيل هذه الميزة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند وأوروبا، السيد Madhav Sheth أكد لوسائل الإعلام أن الشركة تُخطط كذلك لإطلاق الساعة الذكية Realme Watch S والتي أعلنت عنها بشكل رسمي في وقت سابق من هذا الشهر في باكستان في كل من الهند أوروبا، ويمكنكم بالمناسبة معرفة كل شيء عن هذه الساعة في هذه المقالة المفصلة هنا.

It's our time!

With a share of 22.1%, #realme was ranked No.1 in the wearable watch category in India as per IDC India Monthly Wearable Device Tracker Report of September 2020.

Thank you for choosing the smart life with #realmeWatch 😉 pic.twitter.com/YNQUUZLzh2