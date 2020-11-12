أول مركز لسيارات الأجرة الطائرة في العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 9:43 مساءً

على غرار مواقف سيارات الأجرة العادية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ،تبني ولاية فلوريدا الأمريكية بالتعاون مع شركة ألمانية، أول مركز إقليمي لسيارات الأجرة الطائرة في الولايات المتحدة.

وعقب الانتهاء من المركز في غضون خمس سنوات، سيتم نقل الركاب من أورلاندو إلى تامبا بواسطة المركبات الطائرة في غضون نصف ساعة فقط.

وقالت شركة Tavistock Development Corp إنها تقوم ببناء منشأة طيران تسمى ”Vertiport“ في أورلاندو، تضم أيضا العديد من المرافق الطبية والبحثية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتمد شركة الطيران الألمانية Lilium Aviation بمركباتها الطائرة التي تتسع لخمسة ركاب، والتي اعتبرت نقطة انطلاق هامة لبناء شبكة نقل ضخمة في جميع أنحاء البلاد.



ويمكن لطائرات Lilium Jets السفر لمسافة تصل إلى 185 ميلا بشحن لمدة ساعة واحدة.

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ويتمكن الركاب الراغبون في ركوب الطائرة من الحجز عبر هواتفهم الذكية بطريقة مماثلة لشركتي النقل ”أوبر ولايفت“.

ومن المقرر أن تتسع المركبات لأربعة ركاب وطيار، وستكون تكلفتها مماثلة لتكلفة وسائل النقل للدرجة الأولى، ومن أن ينخفض السعر مع زيادة شعبية الخدمة.



وعلى عكس الطائرات والمروحيات، توفر هذه المركبات خدمة السفر الشخصي السريع من مكان لآخر بسهولة دون متاعب المطارات والاختناقات المرورية.

وسيخلق المركز، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 25 مليون دولار، 143 فرصة عمل جديدة في عام 2025، ويمكن للمنشأة أن تدر 1.7 مليون دولار للاقتصاد الأمريكي خلال 10 سنوات.

ومن جانبه، قال بادي داير، عمدة مدينة أورلاندو، إن هذه التكنولوجيا الجديدة تعيد تشكيل النظام البيئي للنقل وتفيد سكان أورلاندو على المدى الطويل، كما أنها تتطلب شراكة حقيقية بين المدن والمطورين ومشغلي النقل ويتم التركيز حاليا على إيجاد الشركاء المناسبين حتى تكون رائدا عالميا في مجال النقل الجوي المتقدم.