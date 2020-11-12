تكنولوجيا: رصد ساعات Amazfit GTR 2e و GTS 2e الذكية في قوائم FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قوائم FCC عن إصدارات Huami الجديدة من الساعات الذكية، حيث رصدت كلاً من ساعة Amazfit GTR 2e و GTS 2e.

كانت Huami قد كشفت خلال الشهر الماضي عن ساعات GTR 2 و GTS 2 الذكية، واليوم تكشف قوائم FCC عن الإصدارات الجديدة التي تنطلق قريباً للأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن ساعات Amazfit GTR 2e و GTS 2e الذكية تعد الإصدارات الأقل تكلفة والتي تنطلق للسوق الهندي قريباً، حيث أطلقت الشركة في السابق كلاً من ساعتي GTR 2 و GTS 2 حصرياً في سوق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي.

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وتظهر ساعة GTS 2e الذكية في قوائم FCC بنموذج رقم A2021، بينما تأتي ساعة GTR 2e الذكية في القوائم بنموذج رقم A2023، كما تدعم الساعات الذكية الإتصال بشبكات Wi-Fi، وتأتي الساعات الذكية بتصميم يحاكي الإصدارات الأعلى.

ومن المقرر أن تتميز ساعة GTS 2e الذكية بتصميم مستطيل في شاشة الساعة الذكية، بينما تتميز ساعة GTR 2e بتصميم كلاسيكي دائري، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة من ساعات Huami الذكية لاحقاً.

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