تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف REDMI K40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة هواتف REDMI K40 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد Redmi قريباً لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Redmi K40، التي تأتي بعد إصدارات الشركة الحالية من سلسلة هواتف Redmi K30 مع ترقية جديدة في المميزات.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت على Digital Chat Station عن تفاصيل جديدة حول سلسلة REDMI K40، التي تنطلق بشاشة OLED ومعدل تحديث 120 Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الشاشة بحجم 3.7مم.

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أيضاً أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Redmi K40 Pro ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 875 التي يعلن عنها رسمياً في الأول أو الثاني من ديسمبر والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Redmi K40 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، أو ​​Snapdragon 775.

كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 W، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق هاتف Redmi K40 للأسواق قبل نهاية هذا العام.

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