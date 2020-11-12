تكنولوجيا: nubia تطلق سماعة Red Magic Cyberpods اللاسلكية في الأسواق العالمية بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia عن إطلاق سماعة Red Magic Cyberpods اللاسلكية للأسواق العالمية، والتي تتميز بعمر شحن 20 ساعة، وسعر 50 دولار.

تتميز سماعة Red Magic Cyberpods اللاسلكية بتصميم داخل الأذن مع جزء خارجي يدعم تثبيت السماعة بشكل أفضل، كما تضم محرك 8مم في كل جهة من السماعة، وتدعم تقنية البلوتوث 5.0، مع ميزة التحكم بخاصية اللمس، أيضاً تنطلق السماعة بنمط خاص لخفض وقت الإستجابة.

كما تدعم سماعة Red Magic Cyberpods اللاسلكية الإتصال التلقائي بهواتف nubia، وتنطلق بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة مع حافظة السماعة، كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C.

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ومن المقرر أن تتوفر سماعة Red Magic Cyberpods اللاسلكية بسعر 50 دولار أو 50 يورو، على أن تتوفر السماعة على موقع nubia الرسمي في 20 من نوفمبر.

كما كشفت nubia عن الإصدار الخاص من هاتف Red Magic 5 Eclipse Black، الذي يتميز باللون الأسود والفضي، والذي ينطلق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وسعر 579 يورو، على أن يتوفر في 20 من نوفمبر في السوق الأوروبي والأسواق العالمية لاحقاً.

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