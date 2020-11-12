تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى أن هاتف Galaxy S21 Ultra ينطلق بقلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سامسونج في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق الجيل الجديد من هواتف Galaxy S21، واليوم تعود التسريبات لتؤكد على أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي بقلم stylus العام المقبل.

في تغريدة نشرت اليوم عبر صفحة Ice Universe على تويتر، كُشِف عن تفاصيل جديدة حول أعلى إصدارات سامسونج Galaxy S21 Ultra الذي يتبنى أحد مميزات سلسلة Note.

أشارت التقارير السابقة إلى أن العملاق الكوري سامسونج تتجه لإنهاء خط إنتاجها من هواتف Note وإستبدالها بسلسلة هواتف Z Fold الذي يطور لاحقاً بلوحات للشاشة تدعم تقنية قلم stylus، كما أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج تخطط لدعم أعلى إصدار من سلسلة هواتف Galaxy S21 بقلم stylus.

وتعود صفحة Ice Universe التي إشتهرت بالتسريبات المؤكدة غالباً لتؤكد في تسريبات جديدة على أن قلم stylus سيدعم هاتف Galaxy S21 Ultra.

ولقد إشتركت سلسلة Galaxy S مع سلسلة هواتف Note في الكثير من المواصفات على مدار السنوات الماضية، لذا من المتوقع أن تتجه سامسونج بالفعل لدمج خطي الإنتاج في سلسلة Galaxy S فقط.

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يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سامسونج تتجه لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير 2021، كما كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra الذي يأتي بشاشة LTPO AMOLED بدقة 1440 بيكسل، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يتضمن الهاتف مستشعر HM3 بدقة 108 ميجا بيكسل في إعدادات الكاميرة الخلفية، الذي يدعم جذب نسبة أكبر من الإضاءة بنسبة 12%، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي المرتقب في شهر يناير.

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