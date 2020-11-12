الهاتف Galaxy M31s يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy M31s الذي تم الإعلان عنه في شهر يوليو الماضي صدر مع واجهة Samsung One UI 2.1 Core، والآن بدأ هذا الهاتف بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5. هذا التحديث يحمل البنية رقم M317FXXU2BTK1 ويبلغ حجمه 748 ميغابايت. هذا التحديث يضم كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر، وهو متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل إلى المزيد من المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

إلى جانب التحسينات المعروفة للكاميرا، ولشاشة Always On Display وللوحة المفاتيح Samsung Keyboard أيضًا، فهذا التحديث يجلب معه كذلك وضع الخصوصية على مستوى كافة النظام Alt Z Life، وهو الوضع الذي ظهر لأول مرة على Galaxy A51 و Galaxy A71 في أوائل شهر أغسطس.

بمجرد تفعيل Alt Z Life، يُمكنك الحصول على خيار التبديل بين الأوضاع الشخصية أو العامة للتطبيقات مثل الحسابات على الشبكات الإجتماعية وتطبيقات الدردشة ومكتبة الصور والمزيد، وهناك أيضًا مجلد آمن حيث يمكنك تخزين المعلومات الحساسة.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.