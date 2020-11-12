Vivo X60 و Vivo X60 Pro يظهران في أولى الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - نتوقع رؤية واجهة Origin OS الجديدة من شركة Vivo والتي تستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل في اليوم 18 من شهر نوفمبر الجاري جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Vivo X60 Series. سمعنا حتى الآن عن ثلاثة أجهزة كجزء من هذه التشكيلة، وهي Vivo X60 و Vivo X6 Pro و Vivo X60s 5G. الآن، نحن هنا مع صور مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتفين Vivo X60 و Vivo X60 Pro من الأمام مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمهما وتأكيد حقيقة أنهما سيأتيان مسبقًا مع واجهة OriginOS.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Vivo X60 العادي سيضم شاشة مسطحة، في حين سيضم الهاتف Vivo X60 Pro شاشة منحنية الطرفين مع العلم بأن كلا الهاتفين سيضمان ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Vivo X60 مع المعالج Exynos 1080 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في وقت سابق من هذا اليوم، ومع الشحن السريع بقوة تفوق 33W التي رأيناها في تشكيلة Vivo X50 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي. أما بالنسبة للهاتف Vivo X6O Pro، فمن المتوقع أن يصل مع المعالج Snapdragon 875 القادم من شركة كوالكوم.

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وبالعودة إلى واجهة OriginOS، فمن المتوقع أن تأتي مع تصميم جديد كليًا سيكون نظيفًا أكثر وسلسًا أكثر مقارنة مع واجهة FunTouch OS، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الواجهة الجديدة ملائمة أكثر للمستخدمين الصينيين ولمستخدمي هواتف Vivo في جميع أنحاء العالم.

أما بخصوص الهاتف Vivo X60s، فهو سيكون العضو الأرخص في تشكيلة Vivo X60 Series، وسيضم المعالج Snapdragon 765G كما أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 33W. عمومًا، سنحصل على المزيد من المعلومات حول تشكيلة Vivo X60 Series قريبًا، لذلك لا تنسوا العودة إلينا في القريب العاجل للحصول على أحدث المستجدات.