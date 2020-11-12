تكنولوجيا: مراجعة لعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت شركة Insomniac المطورة للعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales تطور جديد في أحداث وتجربة لعبة سبايدر مان الشهيرة، مع إضافة شخصية Miles Morales التي تشق طريقها في هذا الإصدار كبطل خارق جديد ومستقل لتبدأ سلسلة جديدة.

تنطلق لعبة Spider-Man: Miles Morales بشخصية مايلز التي تحصل للمرة الأولى على دور البطولة في أحداث اللعبة، حيث تبدأ شخصية مايلز في إطار قصصي مثير يوضح الأحداث التي تصل في النهاية بهذا البطل الخارق، والتي تحاكي البداية الأولى لشخصية سبايدر مان الشهيرة، إلا أنها تجلب تحسينات مع أحداث مثيرة.

تتميز لعبة Spider-Man: Miles Morales بحجم أصغر من أغلب إصدارات السلسلة، إلا أنها تتضمن أحداث هامة مع تجربة جديدة في آلية التأرجح الشهيرة في ألعاب سبايدر مان، أيضاً مع الحجم الصغير للعبة إلا أن تتميز بإطار قصصي مميز مع جرافيك مميز يسلط الضوء على عودة مغامرة بيتر باركر، مع تحديثات جديدة في اللعبة ومهام جانبية لها دور هام في تطور أحداث اللعبة.

كما تبرز شخصية Miles بشكل كبير في أحداث لعبة Spider-Man: Miles Morales كبطل خارق يتميز بحركات فائقة السرعة، أيضاً تدور أحداث اللعبة في مدينة نيويورك التي تظهر بتفاصيل أكثر تنبض بالحياة.

ويمكن للاعب تجربة هذه الأحداث على جهاز الألعاب الحالي PlayStation 4، إلا أن التجربة الأكثر إثارة ستكون مع PS5 الذي سيبرز شخصية Miles Morales بآداء أفضل، كما سيوضح التحسينات التي أضيفت في اللعبة بدقة وكفاءة أعلى، من خلال التحسينات التي أضيفت إلى الإضاءة و بعض المؤثرات، كما أن آلية التأرجح في أحداث اللعبة ستظهر بآداء أفضل مع جهاز الألعاب الجديد عند معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية.

وتتألق شخصية Miles في دورها جنباً إلى جنب مع شخصية Peter Parker الشهيرة في سلسلة Spider-Man، حيث تحصل كل شخصية على دورها الخاص في الأحداث التي تدور في مانهاتن.

كما تزيد شخصية Miles إثارة وواقعية مع الممثل Nadji Jeter الذي يضفي مصداقية أكثر على البطل الخارق الجديد، كما يتوافق هذا الإصدار مع أفضل ما قدم في القصص المصورة التي أبرزت شخصية مايلز، أيضاً تأتي الشخصية الجديدة بمساحة أكبر لتطور الأحداث، التي تبدأ بعد إكتشاف مايلز طريق بالقرب من منزله في حي هارلم، ومن ثم تتابع الأحداث بين شخصية مايلز كبطل خارق أو الشخصية التقليدية.

أيضاً تسير شخصية مايلز بنفس التطور الذكي في الإطار القصصي لشخصية سبايدر مان في الرواية الأصلية، حيث تتواجه الأحداث بين شخصية البطل الخارق الذي يواجه تحديات على مدار أحدث اللعبة، كما سيتاح للاعب إستكشاق خريطة اللعبة كاملة والأحداث التي تعود دائماً إلى Harlem.

أيضاً تميزت شخصية بيتر باركر بوجود أكثر من موقع تتجه إليه في الأحداث بين شقته ومختبر الدكتور أوكتافيوس، بينما يقتصر التفاعل في الأحداث في المدينة مع شخصيات ماري جين أو الأشرار مثل Doc Ock و Vulture.

من جانب أخر تعود شخصية Miles إلى موقع رئيسي في المنزل لتختفي شخصية البطل الخارق وتتسلط الأحداث على شخصية مايلز المراهق الذي يعيش مع والدته في العطلات، حيث تكشف أحداث اللعبة عن أدق التفاصيل في منزل مايلز، إلى جانب بعض التفاصيل في المنازل المجاورة، وأيضاً المتاجر القريبة التي تظهر أيضاً بشكل فرعي في الأحداث.

أيضاً مع ظهور مجموعة Roxxon للتكنولوجيا العسكرية التي بدأت في بناء plaza HQ في هارلم تبدأ الأحداث والصراعات لمواجهة الشركات.

Miles Morales شخصية تنتقل بمستوى جديد في Marvel’s Spider-Man

نجحت شخصية بيتر باركر في السابق في جذب الإهتمام لحياته الشخصية التي أصبحت لا تقل أهمية عن شخصية البطل الخارق سبايدر مان، وتأتي شخصية Miles Morales لتنقل إلى مستوى أعلى في جذب اللاعب للأحداث، حيث تأتي شخصية الصديق Ganke الذي يبدأ المحادثات الممتعة مع البطل الخارق أثناء خروجه في بعض المهام.

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كما تبرز والدة Miles Morales المعارضة السياسية لمجموعة Roxxon الغامضة، كما أن عودة مايلز بشكل متكرر إلى حي هارلم يزيد من إهتمام اللاعب بالأحداث التي تدور في هذا الحي.

أيضاً أبرزت شركة Insomniac شخصية العم Aaron Davis التي تظهر بشكل أقرب إلى الشخصية في القصص المصورة، أيضاً تسلط أحداث اللعبة على شخصية Miles Morales في مراحل مختلفة من عمره من خلال لمحات سريعة تكشف عن أصدقاء الشخصية وحياته المدرسية والتي تتطور في بعض الأحيان إلى لحظات مؤثرة في حياة الشخصية.

وتمر أحداث اللعبة أيضاً ببعض الأخطاء التي يقع فيها مايلز كبطل خارق للمرة الأولى، حيث تظهر بعض التداعيات نتيحة للغرور الذي يصيب الشخصية كبطل خارق، حيث تظهر الأحداث هذه الأخطاء وعودة البطل الخارق لإصلاح الأخطاء وبناء الثقة مع المجتمع من جديد.

يمكن للاعب أن يتمتع أيضاً في Spider-Man: Miles Morales بالمواجهات المليئة بالإثارة مع الأشرار، مع الشرارات المتطايرة التي تطلقها الشخصية من خلال الكهرباء الحيوية المميزة باللون الأصفر، والتي تظهر في المعارك التي يخوضها مايلز مع الرؤساء.

شخصية Miles Morales تتميز بأدوات تحكم تحاكي شخصية بيتر باركر

يكشف هذا الإصدار عن آليات جديدة ومميزة في التأرجح والقتال، حيث تتميز آلية التأرجح بآداء سلس، كما يتمتع مايلز بنفس ادوات التحكم التي قدمت لشخصية بيتر باركر، حيث يمكن إستخدام R2 للتأرجح، و L2 + R2 للإنزلاق، المربع للهجوم، والمثلث لسحب الشبكة، والدائرة للمراوغة في أحداث اللعبة والهروب، بينما يأتي المثلث لسحب الشبكة من مسافة قريبة.

يمكن للاعبين أيضاً التمتع بتجربة أعمق في حركات مايلز في القتال، كما تأتي الشخصية بمهارات قتالية مميزة، أيضاً تتميز عملية التأرجح بتجربة أفضل في حركة الرسوم التي تظهر مع إنتقال مايلز من موقع إلى أخر في المدينة، كما تأتي الرسوم الخاصة بتوجيه الشبكة بتصميم وشكل جديد مختلف عن بيتر باركر، بينما تتوافق بعض القفزات من على الأسطح مع شخصية سبايدر مان.

أيضاً يمكن للاعب ملاحظة التجربة الجديدة في القتال لشخصية مايلز كبطل خارق، الذي يحظى ببعض الحيل الجديدة في القتال تجمع بين التجربة المرح والمثيرة عند مواجهة الأعداء، كما يمكن لشخصية مايلز أن توجه الشرارات عبر إستخدام أزرار L1 مع زر combo، حيث تعمل هذه الشرارات الكهربية على تجميد حركة العدو بشكل مؤقت.

كما تبرز اللعبة قدرات وحدة التحكم الجديدة PS5 DualSense، وذلك عن طريق محاكاة عملية تفريغ الكهرباء بردود فعل لمسية في ذراع التحكم، حيث يمكن الضغط بإستمرار L1 للإستعداد للهجوم والشعور بالأحداث بتفاعل ذراع التحكم بشكل مثالي لتنخرط في الأحداث بشكل أفضل.

Spider-Man: Miles Morales تقدم مهارات جديد ومختلفة في كل بذلة

تقدم اللعبة ميزة فتح بذلات جديدة للبطل الخارق والتي تأتي بمهارات جديدة في القتال، ومستوى جديد من القدرات والحيل التي تقدم للاعب، حيث يمكن تحويل البذلات بسلاسة لمواجهة الأحداث المختلفة في القتال، كما سيواجه مايلز الأعداء مع التقنيات الحديثة الخاصة بهم في القتال.

0.00 قد لا تتضمن Spider-Man: Miles Morales الكثير من الأحداث التي تميزت بها الإصدارات السابقة من سلسلة سبايدر مان، إلا أن هذا الإصدار ينطلق لإبراز القصة الرئيسية لشخصية مايلز، مع إطار قصصي رائع وتحسينات هامة في اللعبة، مع مهارات جديدة للشخصية، وأعداء أكثر بتقنيات مثيرة، كما تعد الإختيار الأفضل لإبراز مميزات PlayStation 5 مع تحميل سريع ومعدل أسرع للإطارات. 9.0/10 الإيجابيات قصة مثيرة ومايلز موراليس مؤدي رائع

افاق جديدة للعبة الأصلية مع مهارات جديدة

رسوميات ممتازة السلبيات القصة قد تكون قصيرة قليلاً على سعر اللعبة

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