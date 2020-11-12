تكنولوجيا: مراجعة للعبة Astro’s Playroom على PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سوني لعبة Astro’s Playroom المثبتة مسبقًا على منصة PlayStation 5 الجديدة، إذ تم تصميم اللعبة لتبرز كفاءة وتقنيات PS5 مع محتوى مميز بدقة 4K والكثير من التفاصيل التي تستحق التجربة.

وقد تم تطوير اللعبة بواسطة فريق العمل في Asobi بتجربة تجمع بين أفضل الألعاب التي جاءت على منصة PlayStation، مع إيماءات وتفاصيل تكشف عن أداء PS5 المميز والتجربة الجديدة في الألعاب. والأهم من ذلك هو أنها تقدم تجربة مميزة مع وحدة تحكم DualSense الجديدة من PS5.

وتتمثل لعبة Astro’s Playroom في كونها لعبة مغامرات ثلاثية الأبعاد ساحر مليئة بالأفكار المبتكرة والتفاصيل الرائعة.

إليكم مراجعة سريعة للعبة Astro’s Playroom:

مبدئيًا، ستلعب كإنسان آلي صغير اسمه Astro، مهمته استكشاف أربعة عوالم مختلفة تدور أحداثها في عالم يبدو أنه موجود داخل جهاز كمبيوتر. سيتعين عليك تجميع العملات المعدنية ودعس الأعداء والتجول بحثًا عن الألغاز. هناك أيضًا معارك ومهمات أساسية مثل قيادة مركبة فضائية صغيرة عبر كهوف خطرة، أو أخرى حيث تستخدم قوسًا لاصطياد الأعداء من مسافة بعيدة.

وتحقق العوالم نفسها توازن رائع، فهي كبيرة بشكل كافي بحيث يمكنك استكشافها بكل حرية، ولكنها ليست ضخمة لدرجة كبيرة. ويمتلك Astro مجموعة صغيرة من القدرات الأساسية مثل القفز واللكم والقفز المزدوج الذي يتيح لك الوصول إلى مناطق أعلى.

وكما ذكرنا أعلاه، فإن وحدة تحكم Dual Sense ترفع مستوى Astro’s Playroom من كونها مجرد لعبة منصات مسلية إلى كونها تجربة استثنائية. أول شيء ستلاحظه هو الاهتزازات. فيبدأ المستوى الأول من اللعبة حيث ينطلق Astro في زلاجة مائية قبل أن يُلطخ ببعض الماء والسير على الشاطئ. وهنا تشعر بكل لحظة في يديك. امر من الصعب التعبير عنه بكلمات، ولكن مثلا عند الهبوط في الماء ستشعر بإحساس يبدو جيدًا مثل الهبوط في الماء. وكذلك عند المشي عبر الشاطئ، هناك تأثير سيجعلك تشعر بالرمال. تتناوب الاهتزازات بين الجانبين الأيمن والأيسر لوحدة التحكم حين يمشي Astro، حتى تشعر بكل خطوة.

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وتستمر هذه المؤثرات طوال اللعبة. مثلاً تدفق الهواء مع مرور سيارة طائرة، وطقطقة الزجاج المكسور تحت قدميك، وطقطقة قطرات المطر الناعمة.

كما أنك لن تشعر فقط أن الجو عاصف، بل ستتمكن أيضًا من معرفة الاتجاه الذي تأتي منه العاصفة. ويتم تضخيم معظم هذه الأحاسيس أيضًا عن طريق الصوت من خلال مكبر الصوت المدمج في DualSense، فإن الجمع بين الاهتزازات والصوت فعال بشكل لا يصدق.

هناك ميزة رئيسية أخرى بوحدة التحكم والتي تسمح لك بالتحكم في المحركات باستخدام المشغلات اليمنى واليسرى. فمثلاً عند قيادة طائرة صغيرة، ستؤدي الضغطة الخفيفة إلى تحريكك قليلاً، بينما ستؤدي الضغطة القوية إلى دفعك في الهواء، وعند الضغط بشكل أقوى سيكون الاندفاع أقوى. والأمر نفسه ينطبق عند إطلاقك لقوس أو سهم، إذ يكون هناك شعور حقيقي بالجذب وأنت تسحب الخيط.

بشكل أساسي، تعتبر Astro’s Playroom لعبة صُممت بعناية فائقة وشغف لتكون عرض تقني، وأحد أهدافها الرئيسية هو أنها تتوافق بشكل مثالي مع الاستجابة اللمسية المميزة لوحدة تحكم DualSense PS5 لتقدم للاعبين استجابة بمستويات مختلفة.

وتعتبر اللعبة مشابهة إلى حد ما للعبة Wii Sports، إذ أن اللعبتين تم تصميمها لهدف إبراز إمكانيات وحدة التحكم الجديدة. ومع ذلك، فإن كلاهما يتجاوزان هذا الهدف بكثير ويتحولان من مجرد عرض تقني إلى لعبة ممتعة ومسلية.

0.00 وتعتبر اللعبة مشابهة إلى حد ما للعبة Wii Sports، إذ أن اللعبتين تم تصميمها لهدف إبراز إمكانيات وحدة التحكم الجديدة. ومع ذلك، فإن كلاهما يتجاوزان هذا الهدف بكثير ويتحولان من مجرد عرض تقني إلى لعبة ممتعة ومسلية. 9.5/10 الإيجابيات قصة رائعة

التفاعل والأهتزازات مميزة جدا

موسيقى خلابة ورسوميات

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