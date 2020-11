مايكروسوفت تعمل على حزمة Office موحدة من أجل حواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1

فاطمة أيت طالب - دبي - تطوير التطبيقات لأنظمة تشغيل مُختلفة مثل MacOS و Windows يتطلب مهارات مُختلفة ويفرض تحديات مُختلفة أيضًا، ولكن على الأقل، كان هذين النظامين يشتركان في عتاد مماثل بمعنى أن كلا النظامين يستخدمان المعالجات التي تستند على معمارية 86× التابعة لشركة Intel، ولكن مع إنتقال آبل لإستخدام المعالج Apple M1 الخاص بها في حواسيبها، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا.

أدى ذلك إلى مخاوف بشأن دعم وتوافر التطبيقات للمعالج Apple M1، ولكن الخبر السار هو أن مايكروسوفت ستواصل تقديم دعمها فيما يتعلق بتطبيقات Office. في تغريدة كتبها مهندس البرمجيات الرئيسي في مايكروسوفت، السيد Erik Schwiebert، فقد كشف أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق نسخة تجريبية من حزمة Office 2019 مصممة للمعالج Apple M1.

في الواقع، لكي نكون أكثر تحديدًا، كشف Erik Schwiebert أن شركة مايكروسوفت تعمل على إنشاء نسخة موحدة من حزمة Mac Office 2019. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بما يعنيه هذا، فهذا في الأساس يعني إنشاء نسخة من حزمة Office ستعمل على كل من حواسيب Mac المُزودة بمعالجات Intel وأيضًا حواسيب Mac الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 الأحدث من شركة آبل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال من غير الواضح حاليًا متى ستكون هذه النسخة الموحدة متاحة لعامة المستخدمين نظرًا لأنها لا تزال في المرحلة التجربية حاليًا.

ومع ذلك، أوضحت شركة آبل أثناء إعلانها عن المعالج Apple M1 أن Rosetta 2 سيكون متاحًا للمساعدة في ” ترجمة ” تطبيقات 86× للسماح لها بالعمل على الحواسيب المُزودة بالمعالج Apple M1، ولكننا نعتقد أنه حل مؤقت أكثر منه حل دائم، لذلك من الجيد أن نرى مايكروسوفت تعمل على توفير نسخة من Office متوافقة مع حواسيب Mac الحديثة.

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.



We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week... :)