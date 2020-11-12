طرازات 14 إنش و 16 إنش من MacBook Pro القادمة ستحصل على تصميم جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي عقدته شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الشركة رسميًا عن نسخة 13 إنش جديدة من MacBook Pro تعمل بالمعالج Apple M1. في حين تغيرت المكونات الداخلية، فقد ظل التصميم الخارجي لهذا الحاسوب المحمول على حاله من دون تغيير، حيث يحتوي هذا الحاسوب على نفس لوحة المفاتيح ونفس مستشعر بصمات الأصابع المدمج، ونفس شريط Touch Bar.

إذا كنت من الأشخاص الذين شعروا بالملل من التصميم الحالي، فقد ترغب في تأجيل عملية الشراء. هذا لأنه وفقا للتقارير، فيبدو أنه في العام 2021، ستقدم شركة آبل تصميمًا جديدًا تمامًا للحواسيب المحمولة الخاصة بها. سيشمل ذلك نسخة 14 إنش من MacBook Pro ونسخة 16 إنش من نفس الحاسوب المحمول.

قامت شركة آبل بإطلاق نسخة 16 إنش من MacBook Pro في العام 2019، ولكن لم يتم بعد ترقيته ليحصل على المعالجات الأحدث من شركة Intel، ولكن يبدو أنه قد يكون هناك سبب وراء ذلك، وهو الإنتظار حتى تكشف عن معالجها الجديد Apple M1. وبالتالي، هذا سيتيح للشركة تزويد نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro بتصميم جديد وبالمعالج Apple M1 الأحدث من الشركة.

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لسنا متأكدين مما إذا كانت آبل تُخطط للكشف عن نسخة أحدث من المعالج Apple M1 في العام 2021، لذلك يتعين علينا الإنتظار ونرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل. أيضًا، لسنا متأكدين مما إذا كانت آبل ستُفرق بين طرازات Pro والطرازات العادية من حواسيبها المحمولة بإستخدام إصدارات مُختلفة من معالجاتها الخاصة، لذلك سيتعين علينا الإنتظار ونرى، ولكن حتى ذلك الحين، تعامل مع الأمر بحذر.