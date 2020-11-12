OnePlus Nord N10 و OnePlus Nord N100 سيحصلان على تحديث أندرويد رئيسي واحد فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع البعض منكم على الأرجح، فسوف تقوم شركة OnePlus بإطلاق هواتف جديدة كبديل للهاتف OnePlus Nord في بعض الأسواق حيث لم يتم إطلاق هذا الأخير، والهواتف المعنية هنا هي OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100. هذا ليس مفاجئًا لأننا رأينا الكثير من الهواتف الذكية التي يكون توافرها مقتصرًا على مناطق معينة، ولكن المثير للدهشة هو أن شركة OnePlus قررت إطلاق تحديث واحد رئيسي فقط لهذين الهاتفين.

يبدو أن الهاتفين OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100 سيحصلان على تحديث رئيسي واحد فقط. ربما تعتقد أن هذين الهاتفين سيحصلان على تحديث Android 12، أليس كذلك؟ للآسف لا، هذا لأن هذين الهاتفين يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الذي تم إطلاقه في العام الماضي، وهذا ما يعني بأن الهاتفين سيحصلان فقط على تحديث Android 11 الذي أطلقته شركة جوجل قبل بضعة أشهر.

نعم، سيحصل الهاتف OnePlus Nord N10 5G أو OnePlus Nord N100 الخاص بك على تحديث الأندرويد الرئيسي للعام 2020 فقط. وعلاوة على ذلك، ستوفر شركة OnePlus كذلك التحديثات الأمنية لهذين الهاتفين لمدة عامين فقط علمًا أن الشركات الأخرى توفر في بعض الأحيان ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية لهواتفها الذكية.

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ووفقًا لشركة OnePlus، فقد صرحت بالقول : ” سيتلقى OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100 تحديثًا رئيسيًا لنظام الأندرويد وعامين من التحديثات الأمنية. تتوافق خطة هذين الجهازين مع المعايير المتعامل بها في قطاع الهواتف الذكية الإقتصادية. كما هو الحال دائمًا، سنواصل الإستماع إلى التعليقات الواردة من مستخدمينا والبحث عن طرق لتحسين تجربة البرمجيات لجميع أجهزة OnePlus “.

إنه أمر مخيب للآمال إلى حد ما والعديد من المستخدمين مستاؤون كثيرًا. هل ستغير شركة OnePlus موقفها بعد رد الفعل هذا؟ علينا فقط أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.