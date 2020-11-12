سامسونج تُعلن رسميًا عن Exynos 1080، وهو أول معالج من الشركة يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا، وصل المعالج المتوسط الرائد المقبل لشركة سامسونج، والذي يحمل إسم Exynos 1080. لقد تم الإعلان رسميًا عن هذا المعالج للتو، وهو يُعتبر أول معالج من شركة سامسونج يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5nm EUV FinFET مع العلم بأنه يأتي لخلافة المعالج Exynos 980 5G الحالي.

المعالج Exynos 1080 الجديد عبارة عن معالج ثماني النوى يضم أربعة أنوية Cortex-A78 تعمل واحدة منها بتردد 2.8GHz في حين تعمل النوى الثلاثة المتبقية بتردد 2.6GHz، ويضم كذلك أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 2.0GHz. وبغض النظر عن الأنوية، فهذا المعالج يأتي كذلك مع معالج الرسوميات Mali-G78 MP10.

كما يمكنكم أن تتوقعوا، فالمعالج Exynos 1080 الجديد يأتي مع مودم 5G مُدمج متوافق مع شبكات 5G Sub-6GHz و 5G mmWave، كما يمكن للهواتف الذكية المُزودة بالمعالج Exynos 1080 أن تستمتع بسرعة Cat.18 LTE على مستوى التحميل والرفع. وبالنسبة لخيارات الإتصال الأخرى، فهي تشمل البلوتوث 5.2، وجميع نطاقات الواي فاي، فضلاً عن FM Radio.

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المعالج Exynos 1080 الجديد يدعم كاميرا واحدة تصل دقتها إلى 200 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 32 ميغابكسل لكل واحدة، فضلا عن القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية.

بغض النظر عن الكاميرات وقدرات التصوير، المعالج Exynos 1080 الجديد يدعم كذلك الذواكر العشوائية LPDDR4x و LPDDR5، فضلا عن الذاكرة التخزينية UFS 3.1، كما أنه قادر أيضًا على تشغيل شاشة بدقة +WQHD وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz أو شاشة بدقة +FullHD وبمعدل تحديث يبلغ 144Hz.

أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج Exynos 1080 من المتوقع أن تصل في أوائل العام 2021. خلال حدث في الصين، أكد أحد ممثلي الشركة أن Vivo هي أول شركة ستقوم بإستخدام معالج سامسونج الجديد في هواتفها الذكية مع العلم بأنها كانت أيضًا أول من إستخدم المعالج Exynos 980 في العام الماضي.