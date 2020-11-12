خدمة Google Photos ستتوقف عن توفير الرفع المجاني للصور للمستخدمين إبتداءً من 1 يونيو 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت هناك ميزة واحدة تتمتع بها خدمة Google Photos تجعلها تتفوق على منصات التخزين السحابية المنافسة الأخرى، فهي أنها توفر للمستخدمين مساحة تخزين مجانية وغير محدودة للصور طالما أبقوا دقة الصور والفيديوهات التي يرفعونها في حدود ” الدقة العالية ” بدلاً من ” الدقة الأصلية “. بالنسبة لمعظم المستخدمين، كان هذا مواتيًا لأن الكثير من الأشخاص لا يلتقطون الصور بأقصى دقة على أي حال.

ومع ذلك، فإن الخبر غير السار هو أنك إذا استمتعت بخطة التخزين المجانية هذه، فسيكون من المحزن معرفة أن جوجل أعلنت منذ ذلك الحين أنها ستتخلص من هذه الخدمة المجانية في الأول من شهر يونيو من العام 2021.

وفقًا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” إعتبارًا من 1 يونيو 2021، سيتم إحتساب المحتوى عالي الجودة وذو الجودة الأصلية كجزء من مساحة التخزين في حسابك على Google. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى لسعة التخزين في الحساب، يمكنك إما الإشتراك في Google One ( في حالة توفرها في منطقتك ) للحصول على مساحة تخزين إضافية، أو حذف المحتوى من أجل الإستمرار في خيار التخزين المجاني على Google Photos “.

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هذا يعني أنه بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، ستحتاج إلى البدء في إدارة مساحة التخزين الخاصة بك أو شراء خطة Google One التي يبدأ سعرها من 1.99 دولار أمريكي في الشهر مقابل سعة تخزين تبلغ 100 جيجابايت. بالتأكيد، هذه تكلفة منخفضة إلى حد ما وستستمر مساحة 100 جيجابايت معك لفترة طويلة جدًا، ولكننا نفترض أنه من السيء أن نرى إختفاء هذه الخدمة المجانية. لديك حتى شهر يونيو من العام المقبل، لذا من المفترض أن يكون لديك متسع من الوقت للبحث عن بدائل أو البدء في إدارة مساحتك التخزينية.