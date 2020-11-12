بي إم دبليو تنافس تسلا وتطلق سيارتها الكهربائية الجديدة “BMW iX”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة ”بي إم دبليو”، الأربعاء، عن طرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المسماة BMW iX، للبيع في الولايات المتحدة أوائل عام 2022؛ للتنافس مع شركة تيسلا ومنافسين آخرين

جاء ذلك خلال حدث افتراضي نظمته الشركة تحت عنوان ”#NEXTGen2020″ .

وكشفت ”بي إم دبليو“ خلال الحدث أن سيارتها الكهربائية الجديدة “ BMW iX“ سيكون لها مدى قيادة يصل إلى 300 ميل (480 كم)، ويعتبر هذا المدى أقل من مدى القيادة المقدر لنموذج تيسلا Model X Long Range، الذي تم تقييمه عند 371 ميلا في الولايات المتحدة.

وتأتي ”BMW iX“ بمحركين كهربائيين قادرين على إنتاج 500 حصان (368 كيلو وات) لدفع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من 0 إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة)، في أقل من خمس ثوانٍ.

وتروج السيارة أيضًا للشحن السريع بقوة 200 كيلو واط عبر التيار المستمر، وقالت الشركة: إن السائقين سيكونون قادرين على السير لمسافة 120 كيلومترا بعد الشحن لمدة 10 دقائق في محطة الشحن السريع.

وستكون هذه السيارة أول سيارة مزودة باتصال 5G مدمج، بحيث يجب أن تساعد التكنولوجيا BMW iX على الاتصال بالسيارات الأخرى والشبكة.

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وستدخل سيارة BMW iX حيز الإنتاج في مصنع Dingolfing التابع للشركة، الواقع في جنوب بافاريا بألمانيا، في النصف الثاني من عام 2021، ومن المقرر أن تصل إلى شواطئ الولايات المتحدة في أوائل عام 2022.

كما تأتي السيارة مع تصميم داخلي رائع يشتمل على العديد من التقنيات التي سيتم عرضها في السيارات القادمة من شركة صناعة السيارات الألمانية، خاصة مجموعة نقل الحركة الكهربائية وواجهة السائق، ولا توجد سوى شاشة واحدة بالداخل للتحكم في جميع وظائف السيارة، وتأتي بمقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس بقياس 14.9 بوصة.

لم تكشف ”بي إم دبليو“ عن حجم بطارية “ iX“، لكنها تقول إنها ستكون قادرة على إضافة 75 ميلاً لكل 10 دقائق من الشحن، يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 في المائة من السعة في أقل من 40 دقيقة، ومن صفر إلى 100 في المائة في 11 ساعة، في محطة شحن 11 كيلو واط المستوى 2.

وبالنسبة للسعر، لم تكشف بي إم دبليو عنه، ولكن بالنظر إلى أوجه التشابه مع X5 SUV ، التي تبلغ تكلفتها 59400 دولار ، والتكاليف الإضافية لتصنيع البطاريات، يبدو من المرجح جدًا أن iX سيكون سعرها بالتجزئة مقابل 70 ألف دولار أو أكثر.

وقالت شركة (بي إم دبليو) إنها تتوقع بيع سيارتها الكهربائية رقم مليون بحلول نهاية عام 2021، أو ضعف ما باعته الشركة بحلول نهاية عام 2019.