تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن دعم النسخ الإحتياطي الغير محدود في Google Photos في يونيو 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل اليوم عن خططها لإيقاف دعم النسخ الإحتياطي المجاني والغير محدود للصور في تطبيق Google Photos بدءاً من شهر يونيو العام المقبل.

كانت شركة جوجل قد أتاحت للمستخدمين ميزة التخزين الإحتياطي المجاني في تطبيق Google Photos خلال الخمس سنوات الماضية، حيث إستطاع المستخدمين خلال هذه الفترة تخزين الصور ومقاطع الفيديو بأعلى جودة عرض.

واليوم تؤكد عملاق البحث رسمياً على خططها لإيقاف ميزة النسخ الإحتياطي المجاني في تطبيق Google Photos بدءاً من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التغيير الجديد في سياسة الشركة، حيث تبدأ الشركة في تضمين الصور في السعة المجانية المتاحة لكل حساب في التطبيق والتي تصل إلى سعة 15 جيجا بايت.

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ولقد أشارت جوجل في الإعلان الذي جاء على مدونة الشركة، أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار محاولة الشركة مواكبة الطلب المتزايد على السعة التخزينية.

أيضاً من المقرر أن يتم تنفيذ سياسة جوجل الجديدة على الصور التي يتم تخزينها بدءاً من الأول من يونيو، حيث ستشغل الصور عالية الجودة سعة من التخزين السحابي المجاني المتاح بسعة 15 جيجا بايت، أي لا تتضمن السياسة الجديدة الصور التي تم تخزينها قبل الأول من يونيو.

يذكر أن جوجل تؤكد على خططها لإرسال التنبيهات والإشعارات لتذكير المستخدمين بالإجراءات الجديدة في تطبيق Google Photos، وذلك بهدف دعم المستخدم في توفير السعة في التطبيق وتفادي التخزين الإحتياطي للصور أو مقاطع الفيديو المعتمة أو الغير واضحة أو التي تتميز بحجم كبير.

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