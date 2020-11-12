تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن رقاقة Exynos 1080 بدقة تصنيع 5 نانومتر ودعم تقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Exynos 1080 التي تنطلق بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تأتي بميزة دعم شبكات 5G، وأيضاً دعم شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 144Hz.

ينطلق إصدار سامسونج الجديد من رقاقات المعالج اليوم بعنوان Exynos 1080، والتي شغلت بالفعل العديد من التسريبات مؤخراً، حيث تأتي الرقاقة بمعمارية EUV بدقة تصنيع 5 نانومتر، لدعم إستهلاك أفضل للطاقة، كما تتضمن الرقاقة نواة Arm Cortex-A78 لدعم كفاءة الآداء، و3 من أنوية Cortex-A78 لدعم إستقرار الآداء في وحدة المعالجة، وأيضاً 4 من أنوية Cortex-A55.

وتؤكد سامسونج على أن رقاقة Exynos 1080 تأتي بآداء أفضل بنسبة 50% في الأنوية الأحادية، وأيضاً آداء مضاعف في الأنوية المتعددة، كما تضم أنوية NPU، مع معالج رقمي للإشارات DSP، وقدرة على إجراء 5.7 تريليون عملية في الثانية.

كما يضم المعالج الجيل الثاني من كرت الشاشة Mali-G78MP10 من Arm، والذي يأتي بآداء 2.3 مرة أفضل، كما يتضمن تقنية Amigo التي تدعم توزيع الطاقة على الوجه الأمثل لدعم المستخدمين بتجربة وآداء أفضل في الألعاب.

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أيضاً ينطلق معالج Exynos 1080 بميزة دعم ذاكرة LPDDR5 بمعدل بيانات يصل إلى 5500 ميجابت في الثانية، كما تدعم الرقاقة محتوى الفيديو 10 بت، وHDR، ومعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 144Hz.

ويمكن لرقاقة Exynos 1080 أن تدعم حتى 6 من المستشعرات بدقة تصل إلى 200 ميجا بيكسل، كما تأتي الرقاقة بمودم 5G مدمجة، وتدعم الإتصال بشبكات 5G، وmmWave، وsub-6GHz، مع سرعات تنزيل تصل إلى 5.1 جيجابت في الثانية، كما تدعم الرقاقة تقنية البلوتوث 5.2، وWi-Fi 6.

يذكر أن سامسونج قد أكدت على أن رقاقة Exynos 1080 ستظهر للمرة الأولى في هاتف Vivo في الربع الأول من 2021.

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