الهاتف Huawei Mate X2 القابل للطي سيدعم الشحن السريع بقوة 66W

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف القابل للطي المقبل لشركة Huawei من المحتمل أن يحمل إسم Huawei Mate X2. هو على الأرجح سيكون جهازًا جديدًا كليًا وليس فقط نسخة مُحسنة من جهاز Huawei Mate Xs الحالي. من بين التغييرات التي سيأتي بها Huawei Mate X2 نجد دعمه للشحن السريع بقوة 66W، وهذا ما يعني بأنه سيُشحن بشكل أسرع بنحو 20 في المئة مقارنة مع الهاتفين Huawei Mate X و Huawei Mate Xs.

لا نعرف الكثير عن جهاز Huawei Mate X2 بإستثناء حقيقة أنه سيدعم WiFi 6 وسيأتي مسبقًا مع واجهة EMUI 11. ومع ذلك، فقد تم تداول بعض الشائعات حول هذا الجهاز تقول أنه سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل سيتم إستيرادها من سامسونج و BOE. وبدلاً من إستخدام الطبقة الزجاجية الواقية Ultra Thin Glass، سيتم إستخدم الطبقة الواقية البلاستيكية بدلاً من ذلك.

وجود تصميم جديد يتبنى شاشة واحدة كبيرة تُطوى للداخل يعني أنه ينبغي أن تكون هناك شاشة أخرى جديدة في الخارج، تمامًا كما هو الحال مع Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2. إقترح أحد التسريبات وجود أربع كاميرات على الأقل في الخلف وإثنتان أخريان في الأمام أثناء إغلاق الجهاز.

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إقترح تصميم آخر تواجد قلم إلكتروني ولكن حتى الآن ليس لدينا أي شيء رسمي من شركة Huawei، لذلك ما زلنا نلعب لعبة التخمين. ومع ذلك، نظرًا إلى أنه جمع بعض الشهادات التنظيمية بالفعل، فمن الواضح أن موعد إطلاق Huawei Mate X2 يقترب.