كاميرا Google Pixel 4a تُحقق نتيجة جيدة، ولكنها لا تستطيع منافسة الأنظمة المتعددة الكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Pixel 4a هو الهاتف الذكي الأرخص من شركة جوجل حاليًا. هواتف Google Pixel بصفة عامة تشتهر ببراعة الكاميرات الخاصة بها، وقد تم إختبار الكاميرا الخلفية للهاتف والتي تمتاز بدقة 12.2 ميغابكسل من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية.

العتاد المستخدم في كاميرا الهاتف Google Pixel 4a هو نفسه العتاد المستخدم في كاميرات الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL اللذان تم إطلاقهما في العام الماضي، فهو الآخر يأتي مع مستشعر بحجم 1/2.55 إنش يضم بكسلات بحجم 1.4 ميكرومتر لكل بكسل، وعدسة بفتحة F/1.7. هذه الكاميرا، تدعم كذلك تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، فضلا عن التركيز التلقائي الهجين PDAF. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا تستخدم كذلك العديد من الخوارزميات الممتازة لمعالجة الصور من جوجل.

على الرغم من أنها مناسبة على الورق، إلا أن هذه المواصفات مكنت الهاتف Google Pixel 4a من الحصول على نتيجة إجمالية قدرها 111 نقطة مما جعلها تحتل مرتبة متأخرة نوعًا ما في التصنيف، فهذه النتيجة تجعل Google Pixel 4a يتطابق مع أداء الهاتف Huawei Mate 20X الذي تم إصداره في شهر نوفمبر من العام 2018.

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الكاميرا الخلفية للهاتف Google Pixel 4a تقوم فعلاً بالكثير من الأشياء الجيدة، ولكن الإفتقار للكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المُقربة أثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية. على الرغم من حصدها لـ 122 نقطة في إختبار إلتقاط الصور، إلا أن الهاتف Google Pixel 4a خُذل بشدة من قبل خاصية التقريب التي حصدت 34 نقطة فقط. كان الأداء في إختبار تسجيل الفيديوهات جيدًا، فقد حصد الهاتف Google Pixel 4a نحو 98 نقطة في هذا الإختبار.

أشار فريق DxOMark إلى دقة الألوان وأداء الضبط البؤري التلقائي وتقليل الضوضاء على أنها نقاط قوة الهاتف Google Pixel 4a. النطاق الديناميكي المحدود والحفاظ على التفاصيل جنبًا إلى جنب مع عمق المجال هي أكبر مُعيقات هاتف جوجل. كانت اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة جيدة، كما أن جودة الفيديو تأثرت بسقوط الإطارات والتعرض المتوسط.

إذا كنت تريد معرفة كل التفاصيل والنتائج التي حققها الهاتف Google Pixel 4a، توجه إلى الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من هذا الرابط هنا.