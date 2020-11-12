تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 19 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 7 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 19 من نوفمبر الجاري لإنطلاق الحدث القادم للشركة للإعلان عن هاتف Realme 7 5G، حيث جاءت التفاصيل الجديدة عبر فرع Realme في المملكة المتحدة.

ينطلق حدث Realme في 19 من نوفمبر للكشف عن هاتف Realme 7 5G، حيث أكدت الشركة في إعلانها التشويقي على بث الحدث على قنواتها الرسمية في الفيس بوك، وتويتر وأيضاً اليوتيوب.

ولقد كشف الإعلان التشويقي عن صورة رسمية لهاتف Realme 7 5G، حيث يظهر الهاتف بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيسر، كما يتضمن تصميم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

من جانب أخر رصد الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم RMX2111 في NBTC مؤخراً، وهو رمز إرتبط بهاتف Realme V5 5G، لذا من المتوقع أن ينطلق هاتف Realme V5 5G للأسواق العالمية بعنوان Realme 7 5G.

أيضاً إذا صحت التسريبات السابقة فمن المتوقع أن يأتي هاتف Realme 7 5G برقاقة معالج Dimensity 720، وشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، ويأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، على أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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