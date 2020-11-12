جوجل تستغل إطلاق الجيل الجديد من أجهزة الألعاب المنزلية من أجل الترويج لخدمة Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وصول الدفعة الأولى من أجهزة Xbox Series X و Playstation 5 للاعبين، تسعى شركة جوجل لجلب المزيد من المستخدمين إلى منصة الألعاب الخاصة بها. منذ عام تقريبًا، قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia والتي تتيح لك اللعب بإستخدام وحدة التحكم Stadia Controller. الخطوة الأحدث من شركة جوجل تهدف إلى وضع المزيد من أيادي التحكم Stadia Controller في أيدي اللاعبين.

كما أوضح موقع Android Police، فإن المشتركين في خدمة Youtube Premium بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مؤهلين للحصول على حزمة Google Stadia مجانية تتضمن Stadia Controller و Chromecast Ultra 4K وإشتراك مجاني لمدة شهر واحد في خطة Stadia Pro، ولكن هناك بعض الأعضاء المؤهلين للحصول على إشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في خدمة بث الألعاب السحابية لشركة جوجل، وربما إذا كان لديهم إشتراك في خطة Youtube Premium Family.

على الموقع الرسمي لشركة جوجل بالولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لدى المشتركين المؤهلين عضوية مدفوعة في YouTube Premium إعتبارًا من 6 نوفمبر 2020. ويجب أيضًا أن يبلغ عمرهم 18 سنة أو أكثر، وأن يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إنشاء حساب Stadia Pro بإستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إستخدامه للإشتراك في Youtube Premium. سيكون المشتركين في كندا ودول أخرى في الإتحاد الأوروبي مؤهلين قريبًا للإستفادة من نفس العرض الترويجي.

لقد جذبت شركة جوجل العملاء لتجربة خدمة Google Stadia في الماضي. لقد تعاونت مع شركات الإتصالات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتقدم للعملاء نفس الحزمة المجانية وبعض الخدمات المجانية أيضًا. بعد إنتهاء التجربة، يتوجب على اللاعبين دفع 9.99 دولار أمريكي في الشهر للإشتراك في Stadia Pro. حتى إذا قررت إلغاء الإشتراك في Google Stadia بعد إنتهاء الفترة التجريبية، فلا يزال بإمكانك الإحتفاظ بوحدة التحكم Stadia Controller وجهاز Chromecast Ultra 4K لإستخدامهما في خطة Google Stadia المجانية.